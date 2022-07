Una mujer mexicana emprende una campaña en redes que exige la intervención del gobernador de Jalisco para recuperar la custodia de su hijo

Una madre en México pidió la intervención del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, para recuperar a su hijo de 9 años, que está bajo la custodia de su padre.

Ángela María Barba Ascencio hizo la petición a través de un video que circula en las redes sociales. En la grabación, la madre cuenta que después de su separación con su expareja, Ángel Ulises Preciado López, el hijo de ambos estuvo conviviendo de manera regular con ambos padres.

"El 6 de febrero del 2021, Ángel Ulises ya no me quiso entregar a mi hijo, me arrojó contra la reja y me dijo que tenía que verlo por la vía legal", relata Barba.

Denuncia ciudadana...Piden apoyo al gobierno de Jalisco, para detener el tráfico de influencias en el poder judicial, donde un menor está siendo afectado.Angela María Barba Ascencio señala directamente a Mirza Flores de estar detrás de las desiciones de un juzgado pic.twitter.com/STDOBOkHoP — NotaJalisco (@NotaJalisco) July 23, 2022

La madre cuenta que durante ocho meses no pudo ver a su hijo, llamado Ángel de María Preciado Barba. "Angelito sufría y no comprendía porqué lo había separado de su madre y sus hermanos, hasta que por fin se me concedió llevármelo los fines de semana", detalló.

No obstante, la mujer comentó que en uno de esos fines de semana, el padre le entregó al niño "lleno de moretones" y "descalabrado"; y en otra ocasión "había pasado cuatro días en el hospital".

Barba acusa a Preciado de ser una persona "extremadamente agresiva" y relata que tiene al menos tres denuncias penales por violencia, abuso infantil y violación. Según su testimonio, su expareja se ha valido de "trucos legales" para evitar la evaluación psicológica del niño.

Parentesco con servidores públicos

Barba manifestó que Preciado obtuvo la custodia provisional del menor, pese a que existe un dictamen pericial en el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de Zapopan, Jalisco, señala que no es una persona apta para su cuidado.

De acuerdo con la madre, esa custodia le fue entregada "de forma irregular", debido a que miembros del gabinete de Gobierno de Jalisco tienen parentesco con el acusado.

En concreto, señaló al subsecretario de Gobierno, Alain Fernando Preciado López; al asesor de consejeros, Jesús Isaac Preciado López; y a la pareja de este, Mirza Flores, quien es diputada federal.

Barba comentó que estas personas están evitando que se haga justicia e indicó que Preciado se ha jactado, en innumerables ocasiones, "de estar protegido por el Estado", debido a sus nexos con estos funcionarios.

Asimismo, dijo que ella, su familia y sus abogados han sido amenazados, por lo que responsabiliza a su expareja de cualquier daño que pudieran sufrir.