Lavrov explica por qué Rusia no violó ningún compromiso en el marco del acuerdo sobre el grano

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró este lunes que los países occidentales han distorsionado la esencia del acuerdo firmado el 22 de julio en Estambul (Turquía) para asegurar las exportaciones de grano ucraniano y subrayó que Moscú no asumió ningún compromiso que le impidiera continuar con su operación militar especial en Ucrania y destruir infraestructura militar.

Los comentarios se produjeron durante una rueda de prensa conjunta tras las conversaciones con su homólogo congoleño, Jean-Claude Gakosso. Al ser preguntado sobre la valoración occidental del reciente ataque de Rusia a un buque militar ucraniano en el puerto de Odesa, Lavrov subrayó que no es de extrañar que la posición de Moscú se distorsione en Occidente. "Nuestros colegas occidentales, en principio, ya se han vuelto hábiles en la capacidad de presentar cualquier noticia de forma distorsionada, exclusivamente de forma que pueda ser utilizada contra Rusia, lo que no me sorprende", dijo.

"Si hablamos del episodio [...] que tuvo lugar en Odesa, no hay nada en los compromisos que asumió Rusia, incluso como parte de los acuerdos firmados el 22 de julio en Estambul, que nos prohíba continuar la operación militar especial destruyendo infraestructuras militares y otros objetivos militares", afirmó Lavrov, añadiendo que los representantes de la Secretaría de la ONU "ayer confirmaron exactamente esta lectura de los documentos firmados".

Asimismo, el alto cargo detalló que se trata de un ataque de "alta precisión", cuyos objetivos se encontraban en "una parte separada del puerto de Odesa, en la llamada parte militar del puerto militar, y los objetivos eran una embarcación de combate naval ucraniana y un almacén de municiones, donde recientemente se entregaron misiles antibuque Harpoon" que suponían una amenaza para la Flota rusa del mar Negro.

Lavrov subrayó que la terminal de grano estaba situada lejos de la parte militar del puerto, por lo que no había obstáculos para entregar el grano a los clientes, de acuerdo con los pactos firmados en Estambul, y recalcó que no hay ningún impedimento para la exportación de grano. "También los expertos objetivos confirmaron lo que dijimos desde el principio, de que la terminal para el grano del puerto de Odesa está a una distancia considerable de la unidad militar. No hay obstáculos para que el grano comience a ser entregado a los clientes de acuerdo con los acuerdos firmados en Estambul, y no los hemos creado", concluyó el ministro de Exteriores ruso.