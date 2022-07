Encuentran en Israel una moneda de casi 2.000 años con una efigie de la diosa de la Luna (FOTOS)

Una moneda romana de bronce en buen estado de conservación acuñada durante la época del emperador Antonino Pío, en el siglo II después de Cristo, fue recuperada durante una investigación arqueológica submarina en la costa de Israel, cerca de Haifa.

En una cara de la moneda de 1.850 años de antigüedad está representada la diosa de la Luna, y bajo ella el signo zodiacal de cáncer. La otra cara está decorada con un perfil de Antonino Pío, que gobernó entre los años 138 y 161, una de las épocas más plácidas del Imperio romano.

La Unidad de Arqueología Marina, adjunta a la Autoridad de Antigüedades de Israel, encontró la moneda en el lecho marino durante una inspección para proteger las antigüedades en la zona costera, pero no reveló cuándo tuvo lugar el descubrimiento, indica el periódico The Times of Israel.

Lior Sandberg, un experto en numismática de la Autoridad cree que la moneda forma parte de una serie integrada por 13 monedas con los 12 signos zodiacales y una con la rueda zodiacal completa.

Según Sandberg, la moneda se acuñó en Alejandría, Egipto, y está fechada en el "año ocho", es decir el octavo año del reinado de Antonino Pío, o 144-145 después de Cristo.

El reinado de Antonino fue uno de los más tranquilos del Imperio romano, una época considerada por los historiadores como el apogeo de la 'pax romana', un largo periodo de estabilidad que vivió el imperio y que se caracterizó por su calma interior y seguridad exterior.

