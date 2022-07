"El tiempo del canibalismo es ahora", refiere un artículo de The New York Times y lo acusan de "normalizar" la antropofagia

Una redactora de The New York Times se convirtió en blanco de críticas en las redes sociales, tras publicar un artículo en el que afirmó que "resulta que el canibalismo tiene un tiempo y un lugar".

En el texto, titulado '¿Gusto por el canibalismo?' y publicado la semana pasada, Alex Beggs citó tramas de varios recientes libros, telenovelas y películas en las que el canibalismo ocupa un lugar central. "Resulta que el canibalismo tiene un tiempo y un lugar. En las páginas de algunos nauseabundos libros recientes, en la televisión y las pantallas de cine, la señorita Summers [autora del libro 'A Certain Hunger'] y otros sugieren que ese tiempo es ahora", escribió.

Entre las obras que Beggs menciona está no solo la de Summers (2020), sino la serie de televisión 'Yellowjackets' (2021), la película 'Fresh' (2022), el libro 'Lapvona' (2022) y otras.

Además, la autora del artículo citó a la cocreadora de 'Yellowjackets', Ashley Lyle, quien afirma que "a menudo nos vemos atraídos por las cosas que más nos repelen". "Pero sigo volviendo a esta idea: ¿qué parte de nuestra repulsión hacia estas cosas es miedo al éxtasis ante ellas?", dijo a su vez otro creador de la serie, Bart Nickerson.

Beggs recoge asimismo declaraciones de Bill Schutt, autor del libro 'Cannibalism: A Perfectly Natural History' (2018), quien afirma que las historias sobre canibalismo aparecieron en la literatura hace mucho tiempo.

La autora aborda también el tema de lo que "puede alimentar hoy el deseo de historias de canibalismo". En ese contexto citó a Lyle, quien sostuvo que "estamos obviamente en un momento muy extraño" y mencionó la pandemia, el cambio climático, los tiroteos en escuelas y "años de cacofonía política" como posibles factores. "Siento que lo impensable se ha convertido en lo pensable […] y el canibalismo está en gran medida en esa categoría de lo impensable", indicó.

"Deja de normalizar el canibalismo"

El artículo de Beggs provocó una fuerte crítica en las redes sociales, donde varios usuarios opinaron que promueve el canibalismo. Las críticas empezaron después que The New York Times entresacara del artículo la frase "el canibalismo tiene un tiempo y un lugar" para promover el texto.

El periodista Ian Miles Cheong pidió al respecto en su cuenta de Twitter: "Deja de normalizar el canibalismo".

"No voy a comer bichos y sin duda no voy a comer a mis vecinos", escribió por su parte el rapero Zuby. "Lo que necesitan es una terapia. Si lo están sugiriendo o escriben sobre esto, no son normales", afirmó una internauta.

Entre tanto, otros usuarios hicieron hincapié en que el texto habla sobre la presencia del canibalismo en la cultura y que no alienta a practicarlo.