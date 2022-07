Muere una mujer en México casi un mes después de haber sido quemada viva

Una mujer murió este domingo en un hospital de la Ciudad de México tras permanecer ingresada casi un mes después de haber sido quemada viva por una presunta disputa familiar, recogen medios locales.

El 1 de julio, Margarita Ceceña, de 30 años y madre soltera de tres hijos, fue rociada con gasolina y prendida en llamas en su tienda ubicada en la localidad de El Hospital, en el estado de Morelos. La agresión se le atribuye a una persona identificada como Primitivo 'N', quien sería el concuño de la víctima.

La mujer presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en el 70 % de su cuerpo, por lo que fue trasladada a un centro médico del municipio de Cuautla y luego a uno de la Ciudad de México, debido a la gravedad de su estado.

De acuerdo con los testimonios recabados, la causa del crimen derivó de la disputa por una propiedad de la familia que con el tiempo fue escalando hasta llegar a la violencia física.

A mediados de mayo, Ceceña fue brutalmente golpeada por un grupo de familiares y, aunque denunció el incidente en la Fiscalía de la Región Oriente, según su madre, Andrea Martínez, las autoridades no quisieron iniciar una carpeta de investigación porque "no lo ameritaba".

"La Fiscalía ha estado en contacto con nosotros. Me dijeron que estaban procediendo, que ya había órdenes de aprehensión. Ya pasó un mes y no he visto que detengan a los que le hicieron esto a mi hija", relató Martínez. "Esos criminales son mi hermana, mi sobrina y sus maridos. Hace un mes, ya le habían pegado. Mi hija fue a denunciar y no le hicieron caso porque [según le dijeron] por esos golpes que llevaba no procedía, que la tenían que llevar casi muerta. Ahorita ya está muerta y sigue sin proceder".

Por su parte, la Fiscalía del estado de Morelos informó que después de la muerte de la víctima, el delito de la investigación, que originalmente era por lesiones, será modificado por el Ministerio Público y se tratará el caso como un delito de feminicidio, es decir, el asesinato de una mujer por razones de género. Hasta el momento no se ha realizado ningún arresto y continúan las averiguaciones para determinar la posible participación de más personas en el crimen.

Durante el primer semestre de 2022, en Morelos se cometieron 21 feminicidios, mientras que en todo México se reportaron 479 casos en el mismo periodo.