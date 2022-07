Donetsk rinde tributo a los niños víctimas de los ataques de las fuerzas ucranianas en Donbass desde 2014

La ciudad de Donetsk rinde este miércoles tributo a los niños víctimas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbass desde el año 2014. Los habitantes de la urbe depositaron flores y juguetes en un monumento en honor a los menores que fallecieron durante los últimos 8 años en la zona de conflicto. Previamente, el líder de la República Popular de Donetsk (DNR), Denís Pushilin, firmó un decreto que declara el 27 de julio como el Día de la Memoria de los Niños Muertos en la Guerra de Donbass.

"Vinimos a honrar la memoria de los niños que, simplemente, no vendrán a la escuela el 1 de septiembre", afirmó a RT una residente de la urbe. "Qué lástima por los niños. Nosotros tenemos hijos. No me lo puedo imaginar. Pobres padres cuyos hijos fallecieron". "Qué lástima por todos", agregó otra vecina. Mientras, un habitante subrayó que "da mucho miedo lo que pasa" y que esperan que "todo esto acabe muy pronto".

Tras el golpe de Estado en Ucrania en febrero de 2014, comenzaron las protestas masivas en el este del país de las personas rusoparlantes, predominantemente, contra el nuevo rumbo de Kiev. En respuesta, a mediados de abril del mismo año, las autoridades del país lanzaron una operación militar en Donbass con el uso de aviones y bombardeo masivo de zonas residenciales. Las fuerzas ucranianas dispararon contra la población civil, incluidos los niños. Según un sitio web, creado por la República Popular en memoria de los niños muertos y heridos, "durante todo el periodo de hostilidades en el territorio de la república murieron 130 niños", y "más de 515 sufrieron lesiones de diversa consideración".

Un nuevo ataque de Kiev contra Jersón

A su vez, las autoridades de la provincia de Jersón, bajo el control de Rusia, informaron este miércoles que las fuerzas ucranianas realizaron un nuevo ataque con armas suministradas por Occidente contra la región. Se destaca que se trata de uno de los más potentes ataques desde el inicio del conflicto.

Kiril Stremoúsov, jefe adjunto de la administración civil y militar de la región, comunicó a TASS que en la madrugada de este miércoles se lanzaron unos 36 cohetes contra la zona, la mayoría de los cuales fueron derribados por el sistema de defensa aérea ruso. El funcionario detalló que, como consecuencia del ataque, el único puente de carretera que conecta la ciudad de Jersón con parte de la región al otro lado del río Dniéper resultó dañado. "Hay impactos en el puente, pero no está destruido", informó. Además, dos cohetes alcanzaron un puente ferroviario cerca de la localidad.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia señaló que los medios de defensa aérea de Rusia interceptaron diez proyectiles de sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Olja, de producción ucraniana, y los estadounidenses HIMARS sobre Jersón y las localidades de Antónovka y Briliovka de la región.