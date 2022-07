Torturan y queman a una niña de 11 años en un centro de rehabilitación del estado mexicano de Jalisco

Una niña de 11 años fue torturada y quemada en el centro de rehabilitación privado Casa de Vida Camino a la Fortaleza, en la colonia Santa Isabel en Tonalá, en el estado mexicano de Jalisco.

La pequeña había ingresado el pasado 30 de junio en el albergue debido a que padecía una ansiedad severa y ataques epilépticos. Fue el pasado viernes, 22 de julio, cuando sufrió las severas heridas al ser rociada con alcohol y quemada.

Sin embargo, la madre de la menor no fue notificada hasta el día siguiente, a pesar de que la niña presentaba quemaduras de segundo grado en el 13 % de su cuerpo, repartidas por el tórax, el abdomen, el brazo izquierdo y la pierna del mismo lado.

Según aseguró la progenitora a Informador, en un primer momento el personal del centro aseguró que lo sucedido era un accidente, pero la pequeña los desmintió: "La niña los acusó enfrente de ellos, me dice: 'No mamá me echaron alcohol y me dieron un chicharrazo (pistola taser)', y señaló en su cuello, fue entonces que pensé en una opción de cómo sacarla, y dije que la llevaría a revisión".

La madre se llevó a su hija a un puesto de socorro para que le hicieran un parte y después acudió a Ciudad Niñez —como se conoce a las instalaciones que albergan distintos equipamientos de las autoridades para proteger a los menores— a denunciar lo sucedido.

La niña fue derivada a la clínica 89 del IMSS y posteriormente a un hospital, donde entró a quirófano ese mismo día para una primera cirugía plástica. El próximo jueves se someterá a otra intervención en la que se determinará si se le realizan injertos de piel.

La madre pagaba 300 pesos a la semana (alrededor de 15 dólares) en el albergue, que también acogía a adultos internados por problemas con la drogadicción y otras adicciones, y en el que convivían con menores de incluso 7 años.

La directora de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Érika Córdova, anunció la apertura de una investigación oficiosa a la espera de que este miércoles la madre de la pequeña interponga una queja formal. Mientras, la CEDHJ dictó medidas cautelares a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Secretaría de Asistencia Social del Estado para que intervengan en el centro de rehabilitación.

"Nos interesa que verifiquen qué sucede con los demás niños que pudieran estar en el lugar. También saber si cumple con los lineamientos para su establecimiento legal; intuimos que no, porque los hechos que nos narra la señora [la madre de la menor] son graves, de presunción de tortura", afirmó Córdova, según recoge La Jornada.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tonalá se desvinculó de los hechos y sostiene que no tienen registrada ninguna denuncia en ninguna dependencia municipal, si bien investigarán al albergue.