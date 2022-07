Un hombre que mató a su exnovia será ejecutado pese a la oposición de la familia de la víctima

Las autoridades del estado estadounidense de Alabama tienen previsto ejecutar este jueves a Joe Nathan James Jr., condenado a muerte por el asesinato de su exnovia hace casi tres décadas, informa AP. El hombre recibirá la inyección letal el 28 de julio en una prisión del sur del estado, en contra de los deseos de los familiares de la víctima, que prefieren que el sujeto permanezca en prisión por el resto de su vida.

James fue declarado culpable de la muerte a tiros de Faith Hall, de 26 años, en 1994. La investigación reveló que el hombre y la mujer tuvieron una breve relación sentimental y que al concluir él se obsesionó con ella, acechándola y acosándola durante meses antes de matarla. Según los documentos judiciales, el 15 de agosto de 1994 James disparó tres veces en contra de Hall, lo que provocó su fallecimiento.

La primera condena a muerte que recibió James en 1996 fue anulada cuando un tribunal de apelación estatal dictaminó que algunos informes policiales fueron confundidos con pruebas. El hombre fue juzgado nuevamente en 1999 y sentenciado por segunda vez a la pena capital y, aunque su defensa afirmó que en el momento del tiroteo su cliente estaba bajo coacción emocional, el jurado rechazó las alegaciones.

Las hijas de Hall, que tenían 3 y 6 años cuando el asesinato ocurrió, han dicho que prefieren que el sujeto cumpla con la cadena perpetua. Una de ellas, Terryln Hall, expresó que la muerte de James no va traer de vuelta a su madre y que ellos no pueden "jugar a ser Dios" y quitar una vida. Además, explicó que por años guardó mucho odio en su corazón, pero que se dio cuenta de que no se puede vivir así. "No puedo transmitírselo a mis hijos y que anden por ahí con odio en sus corazones", señaló.

El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, escribió a la gobernadora del estado, Kay Ivey, que "es nuestra obligación garantizar que se haga justicia para el pueblo de Alabama" y pidió que se cumpla con la condena. "El jurado del caso de James decidió por unanimidad que su brutal asesinato de Faith Hall justificaba una sentencia de muerte", añadió el funcionario.

Este miércoles, la gobernadora Ivey dijo que la ejecución se llevará a cabo, porque no "hay ninguna razón para cambiar el procedimiento o modificar el resultado".