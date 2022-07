Antiguos republicanos y demócratas forman un nuevo tercer partido político en Estados Unidos

Ante una aparente crisis del sistema bipartidista en EE.UU., se creó nueva facción política llamada 'Forward' (o 'Hacia adelante', en español), y estará compuesta por antiguos republicanos y demócratas que representarán los intereses de los ciudadanos centristas, y evitará ideas radicales de izquierda o de derecha, informa Reuters.

Se reporta que estará encabezada por el excandidato presidencial demócrata Andrew Yang, y Christine Todd Whitman, exgobernadora republicana de Nueva Jersey.

Según los planes de los fundadores, la ceremonia de la creación del partido se llevará a cabo en Houston el 24 de septiembre. Además, para presentar candidatos a las elecciones presidenciales y parlamentarias en 2024, planean registrarse en todo el territorio del país.

El nuevo partido se formó a través de la fusión de tres grupos políticos: el movimiento 'Renew America', creado en 2021 por exafiliados del Partido Republicano, el partido 'Forward', fundado en 2021 por Yang, después de haber abandonado al Partido Demócrata, y el movimiento 'Serve America'. Todas estas fuerzas políticas han surgido en los últimos años como una reacción a la polarización de la vida política en Estados Unidos. Los fundadores del partido citan una encuesta de Gallup del año pasado que encontró que dos tercios de los estadounidenses (un valor récord) creen que se necesita una tercera fuerza política importante en el país.

Las ideas clave del nuevo partido son revitalizar la economía y aumentar la competencia electoral. La fuerza política aún no tiene una agenda política específica construida, y su lema actual es: "¿Cómo resolveremos los grandes problemas que enfrenta Estados Unidos? No a la izquierda. No a la derecha. Adelante [Forward]".

Los líderes de 'Forward' también escribieron un artículo para The Washington Post, que ilustró su posición con varios ejemplos que incluyen los temas cruciales para la sociedad estadounidense, como el tráfico de armas, el derecho al aborto y el cambio climático. La política del partido será representar los intereses de los cuidadanos que "quieren superar las diferencias y rechazar el extremismo", y evitar ideas radicales de izquierda o de derecha que culminan en una mayor polarización de la sociedad.

Los fundadores del partido hacen hincapié en la reintroducción de la competencia en el sistema electoral estadounidense. Citan un estudio de 2020 que encontró que el 70 % de las elecciones de EE.UU. fueron indiscutibles e incontestables. El dominio de los dos partidos en la vida política de Estados Unidos ha eliminado prácticamente la competencia electoral que 'Forward' quiere recuperar.

En el pasado, ya existían intentos para crear una tercera fuerza en los Estados Unidos, pero todos terminaron fracasando. El máximo éxito que lograron fue arrebatar la parte de los votos de un partido ya existente. Sin embargo, nunca alcanzaron la popularidad suficiente para tener un gran impacto en la vida política de Estados Unidos.

En su comentario a Reuters, Miles Taylor, uno de los fundadores del partido y exfuncionario de Seguridad Nacional en la Administración de Trump, declaró que "los principios fundamentales han cambiado". También señala que actualmente un número récord de ciudadanos estadounidenses quiere una alternativa a las fuerzas políticas dominantes.

Sin embargo, Reuters también cita la opinión del analista político Stuart Rothenberg, quien subraya que es fácil hablar sobre la creación de una tercera fuerza, pero es casi imposible hacerlo. También señaló que todos los intentos anteriores de este tipo habían fracasado, sin convertirse en un factor relevante en la vida política del país.