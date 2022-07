Detienen a nueve personas en Ecuador, entre ellos el prefecto de Cotopaxi, por presunta delincuencia organizada

Jorge Guamán, prefecto de la provincia de ecuatoriana de Cotopaxi, fue detenido la madrugada de este jueves en un operativo, denominado 'Depuración 1', de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Nacional.

La FGE informó que en total fueron detenidas nueve personas, entre funcionarios públicos y contratistas, con fines investigativos por presunta delincuencia organizada.

Funcionarios de la FGE y la Policía allanaron viviendas y la sede del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Provincial de Cotopaxi (Prefectura) en busca de indicios relacionados con la investigación.

De acuerdo con información de la Policía, fueron allanados 32 inmuebles durante el operativo y, además de realizar las detenciones, encontraron "indicios vinculantes a presunta participación en delincuencia organizada".

"Que me investiguen todo"

Guamán, de 57 años, es miembro del movimiento político indigenista Pachakutik y es prefecto de Cotopaxi desde mayo de 2014, tras ganar los comicios ese año y ser reelecto en 2019.

Previamente se desempeñó como diputado nacional en representación de Cotopaxi, entre 2003 y 2007, siendo segundo vicepresidente del Congreso los últimos dos años.

A mediados de julio, Guamán, en entrevista con Teleamazonas, dijo que había recibido una notificación de la FGE para investigarlo en torno a los 18 días del paro nacional que vivió Ecuador en junio, que fue liderado por el movimiento indígena.

"Me han involucrando a mí también, me están acusando, no lo sé. Yo voy a respetar y voy a presentarme en la Fiscalía [...] Que me investiguen todo, absolutamente todo, jamás de los jamases van a encontrar una idea o un trabajo ilegal", mencionó entonces.