Taiwán "tendrá que soportar la ira de Pekín" si Nancy Pelosi sigue adelante con su visita a la isla, advierten analistas

Taiwán tendrá que lidiar con el impacto político y de seguridad si la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi —que ocupa el tercer cargo más importante en la jerarquía del poder político de EE.UU.—, sigue adelante con su intención de visitar la isla autogobernada, según declararon este jueves varios analistas a South China Morning Post.

La semana pasada, The Financial Times reportó que la demócrata estadounidense tiene previsto viajar en agosto a Taiwán, que China considera como parte de su territorio, lo que ha aumentado las tensiones entre Pekín y Washington. Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, y el gigante asiático ha afirmado en repetidas ocasiones que el país norteamericano no debe mantener contactos oficiales con Taipéi ni suministrarle armas, advirtiendo que los militares chinos "no se quedarán de brazos cruzados".

"La ira de Pekín"

En ese contexto, los expertos taiwaneses señalaron que el viaje de la legisladora ha creado un dilema para las autoridades de la isla. "Sería extremadamente difícil para el Gobierno de la presidenta Tsai Ing-wen rechazar la oferta de Pelosi de visitarnos, dada [su posición en la política estadounidense] y que desde hace tiempo es conocida por su apoyo a Taiwán", apuntó Wang Kung-yi, director de la Sociedad de Estudios Estratégicos Internacionales de Taiwán.

Asimismo, indicó que la visita también mostraría la capacidad del Partido Progresista Democrático de la líder de la isla para fortalecer los lazos con EE.UU., y como resultado impulsar sus posibilidades en las elecciones del Gobierno local en noviembre. "Pero si Pelosi realiza la visita, el Gobierno de Tsai tendrá que soportar la ira de Pekín, que ya ha amenazado con tomar medidas contundentes [si se lleva a cabo la visita]", advirtió Wang.

¿Un aumento de la presión militar?

A su vez, Chieh Chung, investigador de la Fundación de Política Nacional, con sede en Taipéi, apuntó que es probable que Pekín aumente la presión militar sobre la isla durante la visita de la legisladora estadounidense. "La posible acción incluye el envío de múltiples aviones de combate a través de la línea que separa el estrecho de Taiwán", apuntó el especialista, señalando que esto es lo que sucedió cuando Keith Krach visitó Taiwán en 2020 siendo subsecretario de Estado.

Al mismo tiempo, destacó que el Ejército Popular de Liberación chino (EPL) también podría enviar buques de guerra a través de la línea divisoria, realizar simulacros con fuego real cerca de la costa sur de Taiwán o probar misiles cerca de las islas Pratas, controladas por Taipéi, en el mar de la China Meridional, para mandar un mensaje durante la visita. También podría desplegar drones de ataque cerca de los puestos militares taiwaneses en las islas de Kinmen y Matsu.

"Pero es menos probable que el EPL lleve a cabo alguna acción cerca de Pelosi", dado que eso podría desencadenar un conflicto involuntario con EE.UU., añadió.

Mientras, Julian Kuo, comentarista político y exlegislador del Partido Progresista Democrático taiwanés, dijo que es muy probable que Pelosi siga adelante con la visita como una forma de promocionarse a sí misma y al Partido Demócrata de EE.UU. antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre. Agregó que ese podría ser el caso, especialmente teniendo en cuenta las críticas que han recibido el presidente Joe Biden y los demócratas por parte de los republicanos, que los acusan de ser débiles en la defensa de los intereses estadounidenses frente al expansionismo chino. "Pero si viene, el impacto en Taiwán será mayor que en EE.UU.", subrayó Kuo.