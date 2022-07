López Obrador está dispuesto a acabar con el T-MEC si EE.UU. amenaza la soberanía de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este jueves que no está dispuesto a perder soberanía por el acuerdo comercial T-MEC, frente a las recientes presiones de EE.UU. y Canadá por la política energética mexicana.

"Aún tratándose del mercado más importante del mundo. Si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero. Además, no tienen razón aún cuando tengan muchos lambiscones vendepatrias que les aplauden en nuestro país", dijo el mandatario mexicano.

#ConferenciaPresidente. Defiende @lopezobrador_ la validez del capítulo 8 sobre la soberanía energética de México en el texto del TMEC. pic.twitter.com/HScdDvTABT — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 28, 2022

En su conferencia matutina, López Obrador defendió su postura explicando que el capítulo 8 del T-MEC fue parte crucial de la negociación del acuerdo comercial, ya que establece que México "tiene dominio directo" sobre sus recursos energéticos.

"México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna", reza un fragmento del T-MEC leído por el mandatario, en el cual también se deja claro que "todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional" son de propiedad inalienable e imprescriptible del país latinoamericano.

"¿El gas y el petróleo no son hidrocarburos?", cuestionó de manera retórica. López Obrador hizo el comentario para responder a las quejas planteadas recientemente por EE.UU. y Canadá, que consideran que México violaría el T-MEC si aprueba una reforma energética que fortalezca a su empresa pública.

"Ahora resulta que [el capítulo 8 del T-MEC] no tiene validez. Si está en el tratado, con mucha claridad. Y ni siquiera empiezan con argumentos, sino con justificaciones leguleyas de que no es así", lamentó.

Por esa razón, López Obrador adelantó que escribirá una carta al presidente de EE.UU., Joe Biden, para plantearle su inconformidad frente a la solicitud de consulta hecha por la representante legal de la Casa Blanca para el T-MEC, Katherine Tai, la semana pasada.

En esa solicitud, tanto EE.UU. como Canadá acusan a México de violar las leyes de competencia del T-MEC porque la Ley de la Industria Eléctrica busca fortalecer a la empresa pública de electricidad mexicana, por encima de las firmas extranjeras.

"Estamos de acuerdo con EE.UU. en que estas políticas son inconsistentes con las obligaciones de México en el T-MEC", dijo por su parte Alice Hansen, portavoz de la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, en un comunicado enviado a Reuters.

Al respecto, López Obrador reiteró hoy: "¿Cómo vamos nosotros a aceptar eso? Y estoy seguro que ni lo sabe el presidente Biden. Si estoy con ganas de enviarle una carta para decirle: '¿qué está sucediendo? A lo mejor usted no está informado, porque usted siempre me ha dicho, y le creo, que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad".

Sin embargo, López Obrador consideró que no será necesario llegar hasta la cancelación del T-MEC.

"No va a haber ruptura, eso sí se los adelanto. ¿Y por qué no va a haber ruptura? No solo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene y no solo es México. No le conviene a EE.UU. Ya no es el tiempo de antes", dijo. "Es una integración indispensable y conveniente para las dos naciones".