El extraño caso de dos hermanas sauditas halladas en sus camas un mes después de su muerte y sin signos de violencia

La Policía de Australia investiga la extraña muerte de dos hermanas nacidas en Arabia Saudita que fueron encontradas sin vida a principios de junio en la cama en sus respectivos dormitorios en el departamento que rentaban en el suburbio de Canterbury, al suroeste de Sídney. Las autoridades, que aún no logran determinar cómo y por qué murieron, creen que los cuerpos de Asra y Amaal Alsehli, de 24 y 23 años, permanecieron sin ser descubiertos por cerca de un mes, informó este jueves el diario The Sidney Morning Post.

A mediados de junio, el administrador del edificio donde vivían, habitado por personas de numerosos países, pidió a la Policía acudir al departamento de las jóvenes porque habían dejado de pagar el alquiler y su correo se estaba amontonando al lado de su puerta. Los oficiales ingresaron en la vivienda y encontraron los cadáveres sobre sus camas, en dormitorios separados, y sin signos evidentes de lesiones. La puerta de entrada no tenía indicios de haber sido forzada.

Los detectives aún no han recibido los resultados de los exámenes 'post mortem' o las pruebas de toxicología de las mujeres y por el momento intentan indagar sobre sus vidas con la gente del vecindario, recoge el medio. Esta semana la Policía publicó fotografías de las hermanas con la esperanza de que alguien proporcione información. Según algunos testimonios, eran chicas muy reservadas que raramente salían de su hogar y apenas eran notadas por los demás residentes desde que se habían mudado al país, en 2017.

El año pasado, Asra y Amaal le habían comentado al administrador del bloque que pensaban que alguien estaba manipulando los alimentos que recibían a domicilio, y un plomero que las había visitado indicó que creía que "algo misterioso" estaba sucediendo con ellas. El nerviosismo que reflejaban las sauditas llevó a los administradores del edificio a solicitar asistencia social y policial. "Las chicas no querían abrir la puerta, no querían participar en ningún tipo de conversación. Los policías dijeron: 'Estamos preocupados. ¿Podemos ayudarlas?' Y ellas dijeron que no", contó el plomero.

Las autoridades han estado en contacto con la familia de las fallecidas, la cual está ayudando con la investigación. Por otro lado, se ha descartado que Asra y Amaal hubieran huido de su país de origen, como sucede con algunas mujeres que abandonan Arabia Saudita para escapar de la violencia doméstica y de las duras leyes del país. Según el grupo de derechos humanos con sede en Londres ALQST, "no sería el primer caso" de sauditas asesinadas en el extranjero después de escapar por alguno de esos motivos.

"No hay protección para las mujeres que son víctimas de violencia doméstica en Arabia Saudita, por lo que huyen al extranjero. No digo que ese sea el caso aquí, solo que necesitamos una investigación exhaustiva. Es frustrante no tener ninguna información", comentó en una entrevista Lina al Hathloul, jefa de monitoreo y comunicaciones de la organización.