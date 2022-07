"No hemos tenido ningún minuto de tregua": Mensaje a la Nación de Pedro Castillo al cumplir su primer año como presidente de Perú

El presidente de Perú, Pedro Castillo, denunció este jueves, al cumplirse un año de su mandato, los ataques que constantemente ha hecho la oposición a su Gobierno.

"No hemos tenido ningún minuto de tregua", dijo el mandatario, durante su discurso a la nación desde el Congreso, donde da cuenta de este primer año de gestión.

En su mensaje señaló que "desde los poderes fácticos y la oligarquía existe un empeño por minar al Gobierno del pueblo, sin dimensionar el daño inmenso que también le infringen al país".

El mandatario se refirió a los procesos de vacancia (destitución) que se le han abierto en el Parlamento sin éxito. Señaló que estas medidas se han puesto en marcha "no por falta de resultados o por inexistentes imputaciones que nunca probarán", sino "por defender sus intereses privados y por evitar los cambios" que su Gobierno se empeña en cumplir.

Ante la Representación Nacional, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, dirige su #MensajeAlCongreso, según lo estipulado en el artículo 118 de la Constitución Política y el artículo 11 del Reglamento del Congreso. pic.twitter.com/qxDiOMEYFY — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 28, 2022

Asimismo, se refirió a las investigaciones en su contra. "Me someto a la Justicia para aclarar los delitos que se me pretenden imputar, con respeto al debido proceso y no a la justicia mediática. Mi deber es decir siempre la verdad", enfatizó.

Continuando con el tema de los medios, indicó que estos están "empeñados en desestabilizar al Gobierno" y "no les interesa difundir los logros" de la actualk administración.

"Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo", expresó el mandatario en el recinto parlamentario; e indicó que los medios "se van a cansar de buscar las pruebas (de las acusaciones), porque no las van a encontrar".

"Este primer año he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del pueblo peruano; pero en este segundo año no voy a poner la otra mejilla, sino extenderle la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo", añadió.

El dignatario, sin embargo, admitió que en el Gobierno han "cometido errores con algunas designaciones", así como "brindar confianza a quienes se aprovecharon y burlaron de ella".

Algunos logros

Castillo dijo que en lo que va del año 2022 Perú ha crecido en 3,5 %, como lo señala el Banco Central de Reserva (BCR) del país; y, "a pesar de la pandemia", están por encima del promedio de la región.

"Entre los países emergentes, también superamos la proyección de 2,5 % de crecimiento económico para el año 2022", resaltó.

Además, informó que el reciente informe de pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indica que ha disminuido; precisando que al día de hoy cuentan con 1.260.000 ciudadanos "que son menos pobres" y que han salido de la extrema pobreza 309.000 peruanos.

También comentó que el empleo formal a nivel nacional aumentó en un 6,9 % interanual a mayo de este año. "Con este resultado positivo, se pone de relieve que se ha superado ya los niveles prepandemia y se acumulan 14 meses de crecimiento consecutivos", dijo.

En materia de inversión privada, detalló que este año se prevé alcanzar los 44.000 millones de dólares, igual al año pasado, que "será clave para que continúe la recuperación de la actividad productiva y del empleo".

Castillo indicó que, como prometió al asumir el Gobierno, han recuperado las deudas tributarias que administraciones anteriores no quisieron cobrar a las empresas privadas por más de 5.400 millones de soles (alrededor de 1.376 millones de dólares); fondos que son usados para financiar obras en educación, salud, agua y saneamiento.

"Vamos a continuar con acciones más eficientes y severas, para cobrar los más de 30.000 millones de soles (más de 7.648 millones de dólares) pendientes", recalcó.

Más información, en breve.