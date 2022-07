'Guerra de edición' en Wikipedia después de que Biden asegurara que EE.UU. no está en recesión

Wikipedia suspendió este jueves en su versión en inglés la función de editar el término 'recesión' a raíz de una guerra de edición entre sus usuarios que supuso que la página sufriera unas 50 modificaciones en las últimas 24 horas.

Así, un editor apodado 'Soibangla' redactó varias veces la página de la enciclopedia en línea, eliminando cualquier referencia a la definición común de recesión y añadiendo la frase "No hay consenso global sobre la definición de recesión", supuestamente para coincidir con la interpretación de la Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden. Algunos editores intentaron entonces rebatir los cambios de 'Soibangla', solo para que otra ronda de editores 'antirrecesión' volviera a cambiar el artículo.

FUN FACT: Wikipedia's "recession" definition page has been updated 22 times in the last 24 hours. pic.twitter.com/YaYW348zdQ — Watcher.Guru (@WatcherGuru) July 28, 2022

Por su parte, la plataforma bloqueó hasta agosto a los usuarios no registrados en un esfuerzo por frenar lo que caracteriza como "vandalismo" y ediciones "maliciosas". La prohibición temporal de las ediciones se produce cuando numerosos miembros del Gobierno estadounidense han tratado de argumentar que el país norteamericano no está en recesión, poniendo en duda la descripción del término, cuya definición más consensuada es de un periodo de dos trimestres consecutivos de crecimiento económico negativo.

¿Qué dice la Administración Biden?

Mientras, el Departamento de Comercio estadounidense anunció este jueves en un informe que el producto interior bruto (PIB) del país se contrajo un 0,9 % en el segundo trimestre, tras un descenso del 1,6% en el primero, lo que cumple exactamente la definición común de recesión.

Sin embargo, la Administración Biden no está de acuerdo. "Esta no es una economía que esté en recesión. Pero estamos en un periodo de transición en el que el crecimiento se está ralentizando y eso es necesario y apropiado, y tenemos que crecer a un ritmo constante y sostenible", dijo el pasado fin de semana en una entrevista a NBC la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

El lunes, el director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese, repitió las afirmaciones de Yellen, refiriéndose a "este periodo de incertidumbre, a un periodo de crecimiento más estable y constante".

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró este miércoles que no sostiene que la economía de EE.UU. esté en recesión. "No creo que EE.UU. esté actualmente en recesión y la razón es que hay demasiadas áreas de la economía que están actuando muy bien", afirmó. En ese contexto, destacó el bajo nivel de desempleo en el país. "No tiene sentido que la economía esté en recesión con este tipo de cosas ocurriendo", reiteró.

El propio presidente Biden tambien negó rotundamente que hubiera recesión en el país. "Tenemos un mercado laboral récord y un desempleo récord del 3,6 % hoy. Hemos creado 9 millones de nuevos empleos hasta ahora desde que me convertí en presidente. Los negocios están invirtiendo en EE.UU. a unas velocidades récord. […] Esto a mí no me suena como una recesión", dijo durante un corto discurso en la Casa Blanca.

