La propuesta de Pedro Sánchez a ministros y empresarios "para ahorrar" energía: "Yo no llevo corbata"

Este viernes, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha comparecido sin corbata ante los medios en el Palacio de la Moncloa con el objetivo de realizar un balance del curso político antes del inicio de las vacaciones de verano y anunciar nuevas medidas.

"No llevo corbata, eso significa que podemos todos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos que cuando no sea necesario, no utilicen la corbata", ha afirmado Sánchez en alusión a su indumentaria.

Además, el presidente español ha animado al sector privado a dejar de utilizar esta prenda "si aún no lo han hecho", ya que una camisa cerrada y una corbata apretada obliga a un mayor gasto para el acondicionamiento de la temperatura, en una época estival donde el calor está batiendo todos los récords.

Pedro Sánchez llama a no utilizar corbata para ahorrar energía. pic.twitter.com/lrar8jtzoK — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) July 29, 2022

Esta sugerencia coincide con la recomendación de Bruselas de que se limite la temperatura de la calefacción por debajo de los 19 grados centígrados y del aire acondicionado por encima de los 25 grados.

Medidas urgentes para el ahorro energético

En la comparecencia, el presidente también ha anunciado que el Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros, que se celebrará el lunes, un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético: "Una tarea en la que debemos colaborar porque es de todos", ha sostenido.

El lunes aprobaremos en #CMin medidas para la eficiencia y el ahorro energético, una tarea en la que debemos colaborar porque es de todos. También medidas para fortalecer la coordinación y capacidades de las administraciones frente a los incendios y restaurar las zonas afectadas. pic.twitter.com/e9tbK7ESwo — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 29, 2022

Según explicó el jefe del Gobierno de España, se trata de medidas en las que han estado trabajando durante semanas diversos ministerios liderados por la Vicepresidencia Tercera de Transición Ecológica y Reto Demográfico y que han sido debatidas con el sector privado.

El objetivo de estas medidas, en palabras de Sánchez, es reducir la factura energética y contribuir a reducir "nuestra dependencia del agresor, en este caso Putin". Además, precisó que espera que sirvan para combatir la inflación, que este mes de julio ha alcanzado el 10,8 % interanual, la mayor cifra desde hace casi 40 años.

El presidente español también ha informado de que en el próximo Consejo de Ministros se aprobará un real decreto ley de medidas urgentes en materia de incendios forestales, recordando que durante este mes las llaman han asolado buena parte del país. Este decreto fortalecerá las capacidades y coordinación de todas las administraciones "en tareas que tengan que ver con la prevención y la extinción de incendios, así como la restauración de las zonas afectadas", ha detallado Sánchez.

Medidas estructurales

Por otro lado, el mandatario ha anunciado que en septiembre su Gobierno presentará a la Comisión Europea dos propuestas que ha calificado de "muy importantes". La primera es la reforma del mercado eléctrico, para desacoplar el precio del gas del precio de la electricidad. Mientras que la segunda es "una nueva intervención en el mercado energético del CO2", para limitar su precio.

El presidente español se ha mostrado convencido de que ambas propuestas serán útiles para reducir la inflación tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea. "España es un país comprometido con Europa, es un país solidario, que siempre cumplimos. Somos proeuropeos no por necesidad, sino por convicción", ha concluido.