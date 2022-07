Cristiano Ronaldo comenta los rumores sobre su salida del Manchester United

Cristiano Ronaldo respondió este jueves a través de redes sociales a las "mentiras" que han circulado recientemente sobre su presunta salida del Manchester United, y arremetió contra los medios que difunden los falsos rumores.

En concreto, el atacante luso contestó a una publicación en la que se asegura que su agente, Jorge Mendes, externó a la directiva los deseos del jugador de abandonar el equipo, y que las conversaciones fueron "poco positivas" ante la negativa del club inglés de dejarlo ir. Además, señala que el exentrenador de los 'Red Devils' Alex Ferguson intervino en las negociaciones.

"Es imposible que no hablen de mí un día. De lo contrario, la prensa no ganaría dinero. Saben que, si no mienten, no pueden atraer la atención de la gente. Sigan así, algún día acertarán con alguna noticia", comentó el futbolista.

De manera similar, en relación con su posible traspaso al Atlético de Madrid, el astro portugués contestó hace unos días a la publicación de un aficionado colchonero, que subió una foto de hinchas rojiblancos sosteniendo una pancarta con el mensaje "CR7 no es bienvenido". A lo que el futbolista contestó con cuatro 'emojis' de una cara llorando de la risa.

🚨CRISTIANO ROMPE SU SILENCIO🚨😂El portugués se RÍE en los comentarios de una publicación con la PANCARTA de 'CR7 NOT WELCOME'.🪧Fue lucida por aficionados del ATLETI en su último amistoso. pic.twitter.com/CNYYSidk6I — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 29, 2022

