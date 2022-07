Will Smith se disculpa por la bofetada a Chris Rock en la gala de los Oscar

Will Smith se disculpó por la bofetada que propinó al cómico Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Oscar 2022, a finales de marzo. "Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cuando estés listo para hablar", dijo visiblemente afligido el actor estadounidense en un video que publicó este viernes en su canal de YouTube.

El ganador del Oscar al mejor actor por su papel en 'King Richard' confesó que había intentado comunicarse con el también guionista y actor, pero este le confesó que "no está listo para hablar". Sin embargo, asegura que Chris le dejó claro que cuando se sienta preparado se lo hará saber.

"Soy humano, cometí un error y estoy tratando de no pensar en mí como un pedazo de mierda (…) No me di cuenta y no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas en ese momento", admitió la estrella de Hollywood, añadiendo que también quería disculparse con la madre del cómico y el resto de su familia.

Durante los Oscar 2022, cuando Rock estaba anunciando los contendientes en la categoría de mejor documental, bromeó "sobre el increíble y cortísimo pelo" de la esposa Smith, que recientemente ha sufrido alopecia. El actor, bastante enfurecido, se levantó de su asiento, subió al escenario y golpeó al cómico en la cara. La escena dejó boquiabiertos a los asistentes a la gala y fue objeto de críticas y apoyo hacia el actor.

"Puedo decirles a todos ustedes que no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento. No hay una parte de mí que piense que esa fue la forma óptima de manejar un sentimiento de irrespeto o un insulto", afirmó hoy el artista.

Will indicó, con plena certeza, que su esposa no lo obligó a enfrentar a Chris, y que fue una decisión que tomó por su cuenta, a partir de sus "propias experiencias" y de su "historia" con el humorista. Asimismo, aprovechó sus comentarios para pedir disculpas a su pareja y a sus hijos, por la "presión" que el incidente provocó en la familia.

Smith renunció en abril a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y calificó en ese entonces sus acciones de "impactantes, dolorosas e inexcusables". Posteriomente, la Junta de Gobernadores de la Academia le prohibió asistir a sus actos durante 10 años y calificó de "inaceptable y dañino" el comportamiento del actor.