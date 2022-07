"No soy ningún salvador": el mensaje de Sergio Massa, el nuevo ministro de Economía de Argentina

El nuevo ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura de Argentina, Sergio Massa, agradeció este viernes la invitación del presidente Alberto Fernández para sumarse al gabinete, pero advirtió que no es ningún "salvador" de la crisis que enfrenta el país.

"La política no necesita salvadores, sino servidores. Y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona. Se resuelven con trabajo en equipo", afirmó en un mensaje publicado en redes sociales después de reunirse con el mandatario, quien, a su vez, también utilizó las mismas plataformas para explicar los cambios en el Gobierno.

Massa aseguró que la ciudadanía demanda soluciones a sus problemas. "Orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo. Energía, proteínas, minerales y, en especial, el capital humano son claves para el desarrollo argentino y pilares de nuestro lugar en el mundo", agregó.

Los argentinos y argentinas nos demandan soluciones a sus problemas. Orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo.Soy consciente de las dificultades y de los desafíos, como bien señala el Presidente, del presente y el futuro del país. pic.twitter.com/bR793zNSPm — Sergio Massa (@SergioMassa) July 29, 2022

También prometió que, una vez que asuma, trabajará "con alma y vida, sin prejuicios”, y tendrá disposición para hablar con todos los sectores políticos, económicos y sociales que quieran contribuir al orden, la certidumbre y el crecimiento de Argentina.

"Le agradezco al presidente la confianza y el honor que me deposita. Con su apoyo, el del equipo de gobierno, el del Frente de Todos y el de la gente, vamos a poder avanzar hacia una Argentina con orden, justa y próspera", señaló.

Recibimiento

Fernández, por su parte, afirmó que la visión, capacidad y experiencia de Massa le permitirá al Gobierno trabajar y mejorar en la hoja de ruta para llevar al país al lugar que se merece.

"Lo que hemos vivido como país y como sociedad en los últimos meses, y en particular en las últimas semanas, nos obliga a tener una mejor coordinación, reclamando del esfuerzo solidario de las fuerzas productivas", dijo al reconocer la crisis económica, política y social que enfrenta el país sudamericano.

Massa se convirtió anoche en una especie de "superministro", ya que encabezará las carteras de Economía, Producción y Agricultura, que se aglutinarán en un solo bloque. También quedará a cargo de la relación con los organismos internacionales de crédito.

He convocado a @SergioMassa para que se incorpore al equipo de gobierno. Su visión, capacidad y experiencia nos permitirá seguir trabajando y mejorando la hoja de ruta que nos propusimos para llevar a la Argentina al lugar que queremos y se merece. pic.twitter.com/vVie5esRZ9 — Alberto Fernández (@alferdez) July 29, 2022

El presidente explicó que la concentración de la política económica permitirá trabajar de manera más rápida, ágil y eficiente para salir del punto en el que se encuentra el país. Es decir, de una crisis que combina inflación, devaluación y endeudamiento récord, más la inestabilidad que genera su enfrentamiento con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Conozco a Sergio desde hace muchos años. Hemos trabajado juntos pensando en una Argentina desarrollada, moderna y con inclusión social. Conociéndolo, sé que en este momento pondrá su esfuerzo y trabajo para alcanzar las soluciones que la economía demanda", dijo.

Por otra parte, reconoció a los funcionarios que salieron del Gabinete o que cambiaron de cargos, ya que "comprendieron la gravedad de la hora y permitieron esta reorganización tan necesaria".

En especial agradeció el compromiso político y "desprendimiento personal" de Silvina Batakis, quien ocupó el Ministerio de Economía apenas durante 25 días y ahora presidirá el Banco Nación; y de Daniel Scioli, quien, después de haber ejercido durante mes y medio como ministro de Producción, volverá a ser embajador en Brasil.

"La realidad de muchas familias argentinas nos señala que no hay tiempo que perder. Es momento de sumar y avanzar", aseguró el mandatario en una jornada de reacomodamientos en la que su primera actividad fue una reunión con Massa.

Al salir del encuentro, el nuevo ministro aseguró que trabajará durante el fin de semana para organizar a su equipo de trabajo y anticipó que el próximo miércoles dará a conocer las primeras medidas.

Massa es un líder peronista que, a diferencia de la vicepresidenta, mantiene una relación cercana con los empresarios argentinos y con EE.UU., lo que explica en parte que los especuladores bursátiles no hayan alterado los mercados este viernes.

El precio del dólar paralelo, por ejemplo, se desplomó de manera abrupta hasta los 300 pesos, después de haber rozado los 350 pesos en los días de mayor incertidumbre por el futuro del Gobierno.