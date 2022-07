Lavrov dice a Blinken que es inaceptable utilizar la cuestión alimentaria con fines políticos

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, han mantenido una conversación telefónica, según confirmó este viernes la Cancillería rusa, indicando que la llamada fue promovida por la parte estadounidense.

El Ministerio detalló que los altos cargos abordaron la situación en Ucrania y que el jefe de la diplomacia rusa "expuso los planteamientos de principio de Rusia ante la operación militar especial en curso en el territorio de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk y Ucrania, subrayando que sus metas y objetivos se cumplirán plenamente".

Asimismo, Lavrov afirmó a su homólogo que el continuo bombardeo con armas de EE.UU. y de la OTAN por parte de las fuerzas ucranianas y los batallones nacionales, que se utilizan a gran escala contra los civiles, prolonga "la agonía del régimen de Kiev" y el conflicto y multiplica las bajas. Asimismo, subrayó que "las Fuerzas Armadas rusas cumplen estrictamente las normas del derecho internacional y que se ha puesto en marcha un trabajo sistemático en los territorios liberados para volver a una vida pacífica".

Al mismo tiempo, los altos diplomáticos discutieron la situación en el ámbito de la seguridad alimentaria mundial. "El señor Blinken fue informado de los detalles del acuerdo firmado el 22 de julio en Estambul sobre el transporte de grano ucraniano desde los puertos del mar Negro y la promoción de la exportación de alimentos y fertilizantes rusos", reza el comunicado. Además, Lavrov subrayó que la situación se complica por las sanciones de Washington y señaló que "es inaceptable que Occidente explote este problema en su interés geopolítico", se indica.

Los ministros también intercambiaron opiniones sobre las relaciones bilaterales, que, según indica la Cancillería rusa, necesitan urgentemente una normalización. "En lo que respecta a un posible intercambio de prisioneros entre ciudadanos rusos y estadounidenses, se instó a la parte rusa a volver a un diálogo profesional en la 'diplomacia tranquila', sin lanzamientos de información especulativa", se agrega.

Comentarios de Blinken

A su vez, Blinken calificó la conversación con Lavrov de "franca y directa" y también apuntó que las partes discutieron, en particular, la situación en torno a Ucrania y la posibilidad de intercambiar ciudadanos rusos y estadounidenses detenidos en EE.UU. y Rusia.

El secretario de Estado de EE.UU. apuntó que había advertido al alto diplomático ruso de la intención de Washington de imponer sanciones adicionales contra Moscú si algunas partes de Ucrania pasan a formar parte de Rusia.

También instó a Moscú a aceptar las ideas de Washington sobre el intercambio de ciudadanos detenidos. "He animado al ministro de Asuntos Exteriores Lavrov a seguir adelante con esta propuesta. No voy a caracterizar su respuesta. Y no puedo darle una valoración de si es más o menos probable [ahora] que ocurra [el intercambio]. Pero era importante que él escuchara [la posición de Washington] sobre esto directamente de mí", dijo.