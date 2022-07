Gazprom explica la causa de la reducción del suministro de gas a Europa

Gazprom rechazó este viernes las acusaciones de no cumplir con sus obligaciones para el suministro de gas y declaró que la compañía Siemens eliminó "no más de" una cuarta parte de los defectos en las turbinas del gasoducto Nord Stream 1.

"Los socios europeos acusan a Gazprom de que reducimos indebidamente los suministros de gas a Europa. Pero [pasa] justo lo contrario. Son ellos los que no cumplen […] obligaciones contractuales para el mantenimiento de las estaciones de compresión", declaró el vicepresidente de la compañía, Vitali Markélov, al canal Rossiya 24.

Markélov indicó que, debido a causas técnicas, la estación de compresión de Portovaya ahora no puede procesar más de 33 millones de metros cúbicos de gas por día para el Nord Stream 1, agregando que esta situación "está relacionada en gran medida con los motores de la compañía Siemens".

En ese contexto, Markélov señaló que, en diciembre del 2021, un motor de Siemens fue enviado a Canadá para una reparación y Gazprom esperaba recibirlo en mayo, pero todavía no lo ha recibido. Mientras tanto, debido a las sanciones antirrusas, el motor no fue enviado a Rusia, sino a Alemania. "En este sentido, nos vemos obligados a llamar la atención [al hecho de] que el envío de un motor de turbina de gas de Canadá a Alemania no corresponde a las condiciones del contrato", afirmó. En ese contexto, destacó que, en caso del suministro del motor a Rusia, Gazprom no tendría que evaluar los riesgos del bloqueo del equipo en el territorio de la Unión Europea y del Reino Unido.

Reiteró que las restricciones impuestas prohíben el envío, la entrega, la venta y la exportación de motores de turbina para su uso en Rusia. En estas condiciones, se necesita un permiso oficial de las autoridades de la UE y del Reino Unido para la reparación y mantenimiento técnico "de todos los motores que se usan en la estación de compresión de Portovaya".

Actualmente, la compañía gasística rusa no dispone de todos los documentos "que permitan el traslado y la reparación de motores" para el Nord Stream 1, según Markélov.

Siemens eliminó solo una cuarta parte de los defectos

Otro problema consiste en la organización de la reparación de motores que deben ser renovados por Siemens. Markélov señaló que Gazprom le envió 10 cartas a Siemens, pero la empresa alemana eliminó "no más de una cuarta parte de los defectos detectados" y, en lo que corresponde a otros, no presentó "propuestas constructivas y suficientes para restablecer la seguridad" de los motores.

Al mismo tiempo, el alto cargo de Gazprom hizo hincapié en que los especialistas de Siemens "no tienen ninguna restricción para el acceso a compresores" de la estación de Portovaya. "Este estado de cosas nos provoca una gran preocupación", afirmó.

"Instamos a [nuestros] socios a que resuelvan sus propios problemas con la mayor brevedad posible y entonces la situación de los suministros de gas al mercado europeo se normalizará inmediatamente", subrayó.

Poco después de las declaraсiones de Markélov, Gazprom publicó en su canal de Telegram una parte de la correspondencia que mantenía con Siemens. Los documentos revelados contienen unas cartas en las que los representantes de Gazprom denunciaban fallos técnicos en las instalaciones de suministro de gas.

Respuesta de Siemens

La compañía Siemens Energy comentó las declaraciones de Markélov y afirmó que no dispone de la información sobre defectos de turbinas.

"Actualmente, no tenemos acceso a las turbinas en el lugar, y todavía no hemos recibido de Gazprom ningún mensaje sobre fallos. Por eso, tenemos que considerar que las turbinas funcionan de forma normal", indicaron desde la compañía, recoge el periódico Kommersant.

Gazprom anunció este lunes que detiene el funcionamiento de otra turbina Siemens en la estación de compresión de Portovaya del gasoducto Nord Stream 1 "debido a la finalización del período máximo de funcionamiento entre revisiones previas a la reparación general". De este modo, desde las 04:00 GMT del 27 de julio, la capacidad máxima diaria de esa estación de compresión de gas es de 33 millones de metros cúbicos.

Los precios del gas en Europa han superado este martes los 2.200 dólares por 1.000 metros cúbicos por primera vez desde principios de marzo.