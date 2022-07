Una concejal de Nueva Jersey atropella a un ciclista con su coche y huye de la escena (VIDEO)

Una concejal de Jersey City, en el estado estadounidense de Nueva Jersey, atropelló a un ciclista con su vehículo y huyó de la escena. El acto quedó registrado por las cámaras de vigilancia de la zona y ahora muchos piden a la responsable que abandone el cargo, recoge NBC News.

Las imágenes muestran a la concejal Amy DeGise al volante de un Nissan Rogue el 19 de julio, cuando en una intersección golpeó con su coche a un velocipedista, que rodó sobre el capó antes de caer al pavimento. A pesar de la colisión, la concejal continuó conduciendo y no ayudó al damnificado, que había cruzado con el semáforo en rojo.

La actitud de DeGise provocó una ola de críticas en las redes sociales. "¿Quién diablos se cree que es? ¡Arréstenla!", expresó una usuaria de Twitter. "Solamente un verdadero sociópata golpea a alguien con su automóvil y sigue adelante", escribió otro.

"Esto duele mucho física y mentalmente", manifestó el ciclista, Andrew Black, citado por el medio, y aseveró que un funcionario público debe "adherirse a las leyes". Además, recordó que DeGise aún no le ha pedido ninguna disculpa.

Si bien Black admite que no actuó bien al cruzar el semáforo en rojo, destacó que eso no justifica que DeGise no se detuviera para ver cómo estaba.

Dos concejales de la ciudad, James Solomon y Frank Gilmore, criticaron el comportamiento de DeGise y pidieron que dimita de su cargo. Sin embargo, un portavoz de la funcionaria anunció que no lo iba a hacer. "La concejal DeGise fue elegida abrumadoramente hace solo unos meses y no tiene intención de abandonar el compromiso que hizo de servir a la gente de Jersey City", puntualizó.