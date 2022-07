Una cónsul noruega en Rusia: "¡Odio a los rusos!" (VIDEO)

En Rusia crece la indignación por la actitud despectiva de una cónsul noruega, Elisabeth Ellingsen, hacia el pueblo ruso luego de que el medio ruso Mash difundiera imágenes en las que se ve a la diplomática discutiendo con el personal de la recepción de un hotel en la ciudad de Múrmansk, en el noroeste de Rusia.

En un video grabado por las cámaras de seguridad se escucha como la diplomática, molesta por tener que esperar a que terminen de limpiar la habitación, como cualquier otro cliente, afirma en inglés que odia a los rusos y también se expresa de forma despectiva sobre las mujeres del país euroasiático.

"¡Odio a los rusos! Solo denme una habitación. ¡Me quedaré aquí hasta que me den una habitación!", se dirigió al personal. "Estoy acostumbrado a las habitaciones limpias, soy de Escandinavia. No como una mujer rusa, que limpia muy por encima. Esto no es limpieza. ¿Podré yo dormir en esta cama?", declaró, subrayando que se quedará en la puerta de la habitación parar mirar cómo limpia la empleada. "Solo denme la llave!", añadió.

Respuesta de Moscú

A su vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso tildó el comportamiento de Ellingsen como un acto de odio, nacionalismo y xenofobia. La portavoz ministerial, María Zajárova, señaló en su canal de Telegram que "la representante extranjera no se contuvo en su elección de lenguaje, exponiendo la ira que formaba parte de ella". "En los comentarios de esa persona había un claro odio a una nacionalidad y una indisimulada superioridad nacional", indicó.

La portavoz subrayó que "en estos momentos el Ministerio de Exteriores de Rusia está evaluando la forma de reaccionar a este indignante acto de odio, nacionalismo y xenofobia". "Eso, en caso de que la Cancillería noruega no se nos adelante, que sería lo correcto", agregó.

Comentarios de Oslo

Por su parte, al ser consultado por RT, el Ministerio de Exteriores noruego declaró que "lamenta profundamente" el hecho y subrayó que las palabras de la diplomática "no reflejan en absoluto la política noruega ni las actitudes noruegas hacia Rusia y el pueblo ruso".

Asimismo, aseguró que las autoridades correspondientes están atendiendo lo sucedido. "El Ministerio está gestionando el incidente a través de los canales adecuados", apuntó.