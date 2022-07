Cómo la posible visita de Nancy Pelosi a Taiwán provocó revuelo y amenazas

En los últimos días se ha discutido activamente la posible visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Pekín, que considera la isla como parte del territorio chino.

Sin embargo, la demócrata, que ocupa el tercer cargo más importante en la jerarquía del poder político de EE.UU. después del presidente y el vicepresidente, anunció este domingo el programa oficial de su gira por la región de Asia-Pacífico. El calendario prevé visitas a Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, pero no menciona a Taiwán.

La semana pasada, The Financial Times reportó que la hipotética visita de la legisladora a la isla autogobernada podría tener lugar en agosto, tras haber cancelado en abril una primera fecha de viaje por haberse contagiado de coronavirus, y señaló que China había advertido a EE.UU. a través de canales no oficiales de las "graves repercusiones" de tal viaje.

Advertencias de China

Por su parte, Pekín ha insistido en numerosas ocasiones en que cualquier negociación con Taipéi que pase por encima del Gobierno central chino viola el principio clave de su política de una sola China y lo estipulado por comunicados conjuntos suscritos por las autoridades chinas y estadounidenses.

Así, el presidente chino, Xi Jinping, en una llamada telefónica este jueves advirtió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, contra la "interferencia externa" en las relaciones de Pekín con la isla. El mandatario chino dijo que "los que juegan con fuego se prenderán fuego a sí mismos". "China está resueltamente en contra de la interferencia en los asuntos de Taiwán y defenderá firmemente su soberanía. Nos oponemos firmemente al separatismo de Taiwán y a la interferencia de fuerzas externas", aseguró.

"Si la parte estadounidense desafía la línea roja de China, se enfrentará a contramedidas decididas. EE.UU. tiene que asumir todas las consecuencias", declaró este viernes, por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian.

A su vez, el Ministerio de Defensa de China advirtió que los militares del país "no se quedarán de brazos cruzados" si la mencionada visita se convierte en realidad.La Fuera Aérea de China también aseguró el domingo que está dispuesta a proteger su "soberanía nacional y la integridad" de su territorio.

Además, las Fuerzas Armadas chinas realizaron este sábado ejercicios militares frente a Taiwán. El viernes, Pekín también inició simulacros de dos días en el mar de la China Meridional, frente a la isla de Hainan y la provincia de Cantón. El gigante asiático también tiene previsto llevar a cabo ejercicios con fuego real al oeste de la península de Leizhou, en el mar de la China Meridional, los días 2 y 3 de agosto.

¿Qué opinan los expertos?

Expertos militares también evaluaron cuál podría ser la respuesta de Pekín ante la reportada visita. El especialista naval chino Li Jie mencionó que "el plan de Pelosi de visitar Taiwán está aumentando el riesgo de un conflicto militar" entre los ejércitos estadounidense y chino.

Mientras, Wang Kung-yi, director de la Sociedad de Estudios Estratégicos Internacionales de Taiwán, declaró que, si Pelosi realiza la visita, el Gobierno taiwanés "tendrá que soportar la ira de Pekín, que ya ha amenazado con tomar medidas contundentes" si se efectúa la visita.

A su vez, Chieh Chung, investigador de la Fundación de Política Nacional, con sede en Taipéi, apuntó que es probable que Pekín aumente la presión militar sobre la isla durante la visita de la legisladora estadounidense. "La posible acción incluye el envío de múltiples aviones de combate a través de la línea que separa el estrecho de Taiwán", apuntó el especialista, señalando que esto es lo que sucedió cuando el entonces secretario de Estado Keith Krach visitó Taiwán en 2020.

Mientras, el periodista chino y exeditor jefe de Global Times publicó este sábado en las redes sociales que, "si el Ejército estadounidense envía aviones de combate para escoltar a Pelosi a Taiwán, la medida llevaría la naturaleza vil de esa visita a otro nivel, y constituiría una agresión". "Nuestros aviones de combate deberían desplegar todas las tácticas de obstrucción. Si estas siguen siendo ineficaces, creo que también está bien derribar el avión de Pelosi", agregó, citado por Reuters.

¿Qué hacen EE.UU. y Taiwán?

Esta semana el portaaviones estadounidense USS Ronald Reagan y su grupo de ataque, que incluye un destructor y un crucero de misiles guiados, zarparon de Singapur en dirección noreste hacia el mar de la China Meridional, en una ruta que llevaría a la flota a la isla.

Por su parte, Taiwán realizó esta semana simulacros masivos de ataque aéreo tras las reiteradas advertencias de Pekín de represalias por la visita de Pelosi. Al mismo tiempo, las autoridades de la isla iniciaron la segunda fase del ejercicio militar anual Han Kuang con fuego real para poner a prueba la preparación de sus fuerzas en materia de defensa aérea, preservación de la capacidad de combate y capacidad de contraataque para repeler un hipotético ataque de la China continental.