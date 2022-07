Reportan que las fuerzas de Kosovo bloquean carreteras con Serbia, suenan sirenas y se oyen disparos

Los albanokosovares se reúnen en grupos en la parte sur de la ciudad de Kosovska Mitrovica, en el puente que lleva a la parte norte, habitada por serbios, informan medios locales.

Además, se reporta que después de las 18:00 de la hora local sonaron las sirenas antiaéreas en el norte de la ciudad, que desde el fin de la guerra de Kosovo (1998-1999) se encuentra dividida en dos zonas: la parte sur, donde vive la mayoría albanesa, y la parte serbia en el norte.

A su vez, la población serbia de la provincia autónoma de Kosovo y Metojia está construyendo barricadas en el norte de la región. Varias decenas de personas bloquearon la carretera principal que conecta las localidades de Pristina y Raska.

Asimismo, medios locales señalan que se oyen disparos en la frontera entre el parcialmente reconocido Kosovo y Serbia. Las fuerzas especiales kosovares han cerrado los pasos fronterizos y Belgrado ha puesto en alerta al Ejército. También se informa de enfrentamientos armados con heridos entre los civiles.

Mientras, la Policía kosovar comunicó que los cruces de los pueblos Jarinje y Brnjak están cerrados al tráfico de pasajeros y vehículos debido a los bloqueos de carreteras. Apuntó que "hubo un bloqueo de carreteras" en varias localidades.

Declaraciones de las autoridades serbias

Por su parte, el Ministerio de Defensa serbio dijo que su Ejército "aún no ha cruzado la línea administrativa". "En cuanto a la gran cantidad de información errónea emitida deliberadamente por la Administración de Pristina y difundida a través de cuentas falsas en las redes sociales y en algunos sitios de Internet, que afirman que supuestamente se han producido algunos conflictos entre el Ejército serbio y la llamada Policía de Kosovo, el Ministerio de Defensa informa de que el Ejército serbio aún no ha cruzado la línea administrativa y no ha entrado de ninguna manera en el territorio de Kosovo y Metohija", reza el comunicado.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, afirmó este domingo que el Ejército kosovar planea realizar un ataque contra la población serbia que vive en el norte de la provincia autónoma de Kosovo y Metojia.

"No creo que hayamos estado nunca en una situación más difícil y complicada que la de hoy. ¿Por qué he dicho eso? El régimen de Pristina intenta, presentándose como víctima, explotar los ánimos del mundo", manifestó.