El Ejército kosovar planea atacar a la población serbia, declara el presidente de Serbia

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, afirmó este domingo que el Ejército kosovar planea realizar un ataque contra la población serbia que vive en el norte de la provincia autónoma de Kosovo y Metojia.

"La atmósfera se ha caldeado y los serbios no sufrirán más atrocidades", afirmó el mandatario. "Mi súplica a todos es que intenten mantener la paz a cualquier precio. Pido a los albaneses que entren en razón y a los serbios que no caigan en las provocaciones", agregó.

Al mismo tiempo, pidió a las grandes potencias que reconocieron la independencia del territorio kosovar "que presten un poco de atención a la ley y la realidad sobre el terreno y no permitir que sus pupilos causen conflictos".

Anteriormente se reportó que las fuerzas de Kosovo bloquean carreteras con Serbia, suenan sirenas y se oyen disparos.

Además, se reporta que después de las 18:00 de la hora local sonaron las sirenas antiaéreas en el norte de la ciudad de Kosovska Mitrovica, que desde el fin de la guerra de Kosovo (1998-1999) se encuentra dividida en dos zonas: la parte sur, donde vive la mayoría albanesa, y la parte serbia en el norte.

Según los reportes, las fuerzas especiales kosovares han cerrado los pasos fronterizos y Belgrado ha puesto en alerta al Ejército.

Los comentarios de Vucic se produjeron cuando Pristina se preparaba para implementar una controvertida ley que exige que los serbios que viven en el territorio en disputa reemplacen sus registros de vehículos emitidos por Serbia con placas de Kosovo a partir del lunes.

Asimismo, Kosovo también puede requerir el reemplazo de otros tipos de documentos, como tarjetas de identificación, y podría intentar prohibir la entrada de viajeros con documentos emitidos por Belgrado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa serbio dijo que su Ejército "aún no ha cruzado la línea administrativa". "En cuanto a la gran cantidad de información errónea emitida deliberadamente por la Administración de Pristina y difundida a través de cuentas falsas en las redes sociales y en algunos sitios de Internet, que afirman que supuestamente se han producido algunos conflictos entre el Ejército serbio y la llamada Policía de Kosovo, el Ministerio de Defensa informa de que el Ejército serbio aún no ha cruzado la línea administrativa y no ha entrado de ninguna manera en el territorio de Kosovo y Metohija", reza el comunicado.