La primera ministra de Nueva Zelanda sobre China: "Nuestras diferencias no necesitan definirnos, pero no podemos ignorarlas"

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha afirmado que su país no puede ignorar sus diferencias políticas con Pekín, según lo declaró este lunes durante su intervención en la Cumbre Empresarial de China en Auckland, informan medios locales.



"Manejar las diferencias en nuestra relación no siempre será fácil y no hay garantías. Pero, como gobierno, seguimos trabajando duro a través del diálogo y la diplomacia", declaró Ardern en cuanto a las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, que este año cumplen 50 años.

En este sentido, afirmó que desde Wellington nunca darán por sentada su relación con el gigante asiático, si bien tampoco asumen que no pueda evolucionar. Además, aseveró que Nueza Zelanda ha sido firme y consistente en su compromiso con la política de una sola China, así como en la implementación de la Asociación Estratégica Integral.

Asimismo, indicó que su nación está dispuesta a participar, de manera consistente, en distintas áreas, pero siempre abogando por un enfoque y resultados que reflejen sus intereses y valores, detallando que abordarán aquellos temas que no lo hagan, en aparente referencia a la cuestión de los derechos humanos.

Posible delegación comercial

"Los neozelandeses y una política exterior independiente no exigen nada menos", continuó Ardern. "Nuestras diferencias no necesitan definirnos, pero no podemos ignorarlas", agregó la mandataria del país oceánico.

Por otro lado, en alusión al creciente rol de China en la región, por ejemplo, con el acuerdo de cooperación bilateral en materia de seguridad con las Islas Salomón, dijo que la mejor manera que tiene un país de extender su apoyo e influencia en otro lugar es abordar la violencia del cambio climático.

Ardern también aseguró que espera con ansias la reanudación de las visitas ministeriales con China cuando la pandemia del covid-19 lo permita, precisando que planea liderar una delegación comercial "para renovar y actualizar en persona las conexiones".

