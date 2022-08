El hombre de EE.UU. acusado de matar a su esposa en un safari para cobrar un seguro de vida se declara inocente

Un dentista estadounidense acusado de asesinar a su esposa durante un viaje de cacería en Zambia declaró el pasado miércoles ante la corte que una escopeta de origen desconocido que la pareja llevó para cazar un leopardo se accionó por accidente e hirió fatalmente a la mujer.

"No maté a mi esposa. No pude asesinar a mi esposa. No asesinaría a mi esposa", dijo Lawrence Rudolph, citado por CBS News, durante la audiencia con el tribunal y alegó que estaba en el baño cuando se produjo el disparo. Al escuchar el ruido, el acusado salió y encontró a su pareja en el suelo sangrando, detalló.

En total, la testificación del hombre sobre el matrimonio abierto que tenía con la difunta Bianca Rudolph y sobre la muerte de la mujer en octubre de 2016 en el país africano duró más de dos horas.

Ahora, Rudolph, de 67 años, acusado de un crimen premeditado de asesinato y fraude postal, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua o a la pena de muerte.

Los fiscales sostienen que el hombre mató a su pareja para estar con su novia, Lori Milliron, que está acusada de mentir a un gran jurado y de ser cómplice en el caso.

En las declaraciones iniciales, la Fiscalía dijo a los miembros del tribunal que se escuchó al sujeto decir durante una discusión con su presunta cómplice que por ella había matado a Bianca. La pelea de la pareja sucedió en 2020 después de que el acusado se enterara de que el FBI estaba investigando la muerte de su esposa.

Posteriormente, Rudolph negó haber confesado el asesinato de su cónyuge.

El abogado del dentista, David Markus, ha argumentado que su cliente no tenía motivos económicos para cometer el delito. Rudolph tenía un capital de más de 15 millones de dólares cuando murió su esposa y el pago del seguro por valor de 4,8 millones de dólares se destinó a un fideicomiso para sus hijos.

Según la defensa, las autoridades de Zambia determinaron dos días después de la tragedia que el hecho fue accidental. Los investigadores de las compañías aseguradoras llegaron a la misma conclusión.

Sin embargo, de acuerdo con el agente especial supervisor del FBI retirado y consultor de CBS News James Gagliano, la descripción de Rudolph de lo sucedido plantea dudas.

"Es sorprendente que, siendo dos cazadores experimentados, esto haya sido un accidente", comentó Gagliano.