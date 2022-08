FT: Occidente aplaza la prohibición de seguros para suministros marítimos de crudo ruso ante la crisis energética

Ante la crisis energética países occidentales han reducido los esfuerzos para frenar el comercio del petróleo ruso, aplazando la prohibición de seguros para suministros marítimos del crudo de Moscú, informó este domingo el diario británico The Financial Times.

El medio señala que la Unión Europea (UE) anunció hace dos meses la prohibición total para la prestación seguros marítimos a los buques que transportan el petróleo de Rusia, esperando una medida similar por parte del Reino Unido, dado que Londres se considera como centro de los negocios en cuestión.

Sin embargo, las últimas sanciones británicas contra Moscú solo impiden la prestación de seguros para barcos que transportan el crudo ruso al Reino Unido. Se prevé que entrarán en vigor el próximo 31 de diciembre. Mientras, los petroleros que llevan el hidrocarburo de Rusia a terceros países pueden obtener seguros.

Por su parte, la prohibición del bloque comunitario, que impide a las compañías emitir nuevos seguros para los barcos que transporten el crudo ruso a cualquier lugar, se introdujo el 4 de junio y está vigente. Los contratos existentes seguirán siendo válidos hasta el próximo 5 de diciembre, la fecha en la que quedarán prohibidos.

No obstante, Bruselas recientemente enmendó sus propias sanciones antirrusas para permitir a las compañías europeas llevar negocios con algunas compañías estatales rusas para asegurar el transporte del crudo hacia países que no forman parte de la unión. Un portavoz de la Comisión Europea precisó al periódico que las entidades del bloque podrán pagar a tales petroleras estatales rusas como Rosneft "si estas transacciones son estrictamente necesarias" para la compra o el transporte de crudo o productos petrolíferos a terceros países.

Por otra parte, el medio detalla, citando a funcionarios de la Casa Blanca, que Washington y Londres planean prohibir la prestación de servicios marítimos, incluidos seguros, para barcos con el crudo ruso, cuando las restricciones europeas entren en vigor por completo a fines de año. Pese a esto, los dos países primero quieren acordar el establecimiento de topes de precio al crudo ruso.

"Los precios del crudo saltarán hasta el cielo"

El vice primer ministro de Rusia, Alexánder Nóvak, advirtió el 20 de julio que Moscú no suministrará petróleo al mercado mundial si se imponen restricciones a su precio. El alto funcionario explicó que "si estos precios […] son inferiores al coste de producción del petróleo, naturalmente, Rusia no suministrará este petróleo a los mercados mundiales".

Por su parte, el presidente ruso Vladímir Putin expresó el 19 de julio que los precios de la energía han subido por culpa de la política de Occidente. "Las inversiones de capital fijo en el sector de la energía convencional han disminuido debido a decisiones políticas anteriores. Los bancos no financian, las compañías de seguros no aseguran, las autoridades locales no asignan terrenos para nuevos desarrollos, los oleoductos y otros transportes no se desarrollan", denunció.