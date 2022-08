El primer ministro de Sajonia advierte que Alemania no podrá prescindir del gas ruso en los próximos cinco años

El primer ministro del estado federal alemán de Sajonia, Michael Kretschmer, advirtió este domingo en una entrevista para el semanario Die Zeit que Alemania no podrá prescindir de los suministros gasísticos rusos en los próximos cinco años.

"Si nos encontramos con que no podemos prescindir del gas ruso por el momento, es una amarga realidad, pero así es y tenemos que tenerla en cuenta", afirmó el alto funcionario, instando a apostar por "más pragmatismo".

El jefe regional reconoció que tras el inicio del operativo militar ruso en Ucrania ya "no se puede volver" al nivel anterior de relaciones entre Berlin y Moscú. No obstante, calificó de "errónea" la postura de "no volver a abastecerse de materias primas de Rusia". "Debemos admitir por fin, admitir por fin que no podremos prescindir del gas ruso en los próximos cinco años. Y si es así, debemos sacar las conclusiones necesarias", enfatizó.

En este sentido, insistió en la necesidad de seguir con la diversificación de fuentes energéticas, incluidas las renovables. "Y, sin embargo, en los próximos años seguiremos necesitando el gas ruso, deberemos utilizar las centrales nucleares existentes y aplicar la eliminación del carbón acordada para el 2038. El Gobierno federal nos deja en la oscuridad sobre sus planes e ideas", afirmó.

Abordando las relaciones comerciales con Rusia, Kretschmer señaló que la idea de aislar al país euroasiático de forma permanente o no volver a cooperar con él es "absurda y peligrosa". En esta línea, subrayó que "una Rusia que esté orientada hacia China y no tenga vínculos con Europa es mucho más peligrosa para nosotros".

Además, recordó los logros en ciencia, cultura y economía alcanzados entre Rusia y Alemania a lo largo de los últimos decenios. "Después de la barbarie nazi y la Guerra Fría, todo esto es un milagro. Rusia es más que funcionarios del KGB, oligarcas e ideas imperiales. No debemos renunciar a ello", destacó.

En cuanto a los combates en Ucrania, el primer ministro de Sajonia abogó por congelar el conflicto, remarcando que un armisticio "pone fin a la muerte y crea la posibilidad de suministro de materias primas".