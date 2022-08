López Obrador reconoce que hubo "violaciones, acarreos, inducción de voto" en una elección interna del partido Morena

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró este lunes que el partido oficialista Morena debe mejorar sus procesos internos, luego de que se registraran hechos de violencia durante una elección primaria.

"Hay inconformidad, hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto. Y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas, no se generalizó, no es como los opositores, los conservadores hubiesen querido", dijo el mandatario durante su habitual conferencia de prensa.

Estado de Hidalgo, militantes enojados con el acarreo termina reventando y pone en riesgo el proceso con la posibilidad de llegar al 20% de nulidades y anular así todo el proceso de elección interna de MORENA pic.twitter.com/rUTfciqULY — José Luis Ortega Vidal (@JosOrtegaVidal) July 30, 2022

Morena realizó elecciones en todo el país para elegir a 3.000 coordinadores distritales, figuras clave para constituir el próximo Consejo Nacional del partido. El resultado de las votaciones también arrojará un nuevo padrón de afiliados.

Esta elección es clave para definir las candidaturas en 2024, incluyendo el candidato de Morena para la elección presidencial, que hasta ahora se disputan entre tres figuras principales: Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México; el canciller Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación.

Durante la votación, se registraron hechos de violencia e irregularidades en varios estados del país como Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Tamaulipas, Hidalgo y Durango.

La dirigencia de Morena acusó a grupos opositores de querer desestabilizar la elección interna, mientras partidos de derecha como el PAN aseguraron que este tipo de prácticas son un ejemplo de la democracia promovida por el partido oficialista.

En este sentido, el presidente López Obrador consideró que la existencia de los partidos políticos depende de que existan personas que luchen por ideales y principios éticos.

"Si no hay ideales, si no hay principios, no dura ningún partido porque todo es pragmatismo, la lucha del poder, es el 'quítate tú porque quiero yo', es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, es comprar votos, amenazar, condicionar apoyos, falsificar actas, rellenar urnas porque no hay ideales no hay principios. Una gente verdaderamente honesta no va a hacer eso", consideró el presidente.