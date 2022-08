Putin reitera que no puede haber ganadores en una guerra nuclear

El mandatario recalcó que Rusia sigue acatando "el espíritu y la letra" del Tratado de no proliferación nuclear "de forma sistemática".

En un mensaje dirigido a los participantes de la décima conferencia del Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT, por sus siglas en inglés), el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha reiterado este lunes que en una guerra nuclear "no podrá haber ganadores" y "no debe librarse nunca".

El mandatario recalcó que Rusia sigue cumpliendo "de forma sistemática" con "el espíritu y la letra" del NPT que -subrayó- "en más de medio siglo de existencia se ha convertido en uno de los elementos clave del sistema de seguridad internacional y de la estabilidad estratégica". En este sentido, el jefe del Estado señaló que las estipulaciones del acuerdo se corresponden "plenamente" con los intereses de los países nucleares y de los no nucleares.

"Concedemos una gran importancia al sistema de salvaguardias del OIEA [Organismo Internacional de Energía Atómica] como mecanismo de verificación del Tratado y creemos que es sumamente importante garantizar su aplicación objetiva, despolitizada y técnicamente sólida", reza el texto del comunicado oficial.

En este sentido, Putin acentúa que todas las naciones que acatan las estipulaciones del NPT "deben tener derecho al acceso a la energía nuclear con fines pacíficos sin ninguna condición adicional". Por su parte, Rusia está dispuesta a compartir su experiencia en este ámbito, recalcó el mandatario en su mensaje.

Peligro nuclear "no visto desde el apogeo de la Guerra Fría"

En su alocución durante el evento, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que el peligro de un conflicto nuclear ha llegado a un punto "no visto desde el apogeo de la Guerra Fría".

"La humanidad corre el peligro de olvidar las lecciones forjadas en los terroríficos bombardeos de [las ciudades japonesas de] Hiroshima y Nagasaki. Las tensiones geopolíticas están alcanzando nuevas cotas", subrayó.

¿Hacia un nuevo marco de control de armas tras el START-III?

Por otra parte, Putin recordó que Moscú ha cumplido con sus compromisos sobre el control y la reducción de armas en el marco de los acuerdos bilaterales con Washington.

Por su parte, el presidente de EE.UU, Joe Biden, afirmó en su mensaje a los participantes de la conferencia que su país está dispuesto a negociar "rápidamente" con Rusia un nuevo marco de control de armas que sustituirá al Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (también conocido como START III), que expira en 2026.

Sin embargo, el mandatario norteamericano destacó que, debido al conflicto en Ucrania, que describió como "un ataque a los principios fundamentales del orden internacional", Moscú debe "demostrar que está preparada para reanudar trabajos de control de armas nucleares" con Washington.

En cuanto al eventual proceso negociador, desde la Casa Blanca insisten en que las discusiones sobre este particular deben incluir a China, ya que "también tiene responsabilidad como estado con armas nucleares".