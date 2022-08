La Casa Blanca advierte a China ante la posible visita de Pelosi a Taiwán: "No morderemos el anzuelo, no nos dejaremos intimidar"

El coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, ha declarado este lunes en una rueda de prensa en la Casa Blanca que el eventual viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán no puede servir como pretexto para Pekín para lanzar un ataque contra la isla.

"Nuestras acciones no son amenazadoras y no abren nuevos caminos. Nada de esta posible visita [...] cambiará el status quo. El mundo debería rechazar cualquier esfuerzo de la República Popular China para hacerlo. No morderemos el anzuelo. [...] No nos dejaremos intimidar", enfatizó el alto cargo. En este sentido, aseguró que EE.UU. continuará operando en los mares y los cielos de la región del Pacífico Occidental.

Según Kirby, China podría dar una serie de pasos en torno a Taiwán en los próximos días, incluidas provocaciones militares. Entre las posibles medidas de Pekín, figuran lanzamientos de misiles hacia el estrecho de Taiwán, una incursión masiva en la zona de defensa aérea de la isla, ensayos militares o reclamaciones legales sobre el estrecho, entre otras.

El alto funcionario aseguró que Washington seguirá brindando su apoyo a Taiwán, aunque insistió en que esto no implica que la Casa Blanca renuncie al principio de una sola China y reconozca la independencia de la isla. "Vamos a seguir intentando mantener las líneas de comunicación con Pekín. Todo eso es preservar el status quo. [...]. Esto es lo que el mundo espera, no sólo de EE.UU., sino de China. Y animamos a Pekín a mantener también este compromiso", instó Kirby.

Paralelamente, Kirby apeló a la separación de poderes en EE.UU., defendiendo la idea de que Pelosi decide por su propia cuenta si viaja a Taipéi o no. En este sentido, los miembros del Consejo de Seguridad Nacional solo le familiarizaron con el contexto, el análisis y los hechos respecto a sus planes.

El viaje de Pelosi 'planea' sobre Taiwán

En esta jornada, fuentes gubernamentales de Taiwán y EE.UU. reportaron que Pelosi planea visitar finalmente la isla. El canal taiwanés TVBS fue más preciso, y detalló que la alta funcionaria llegará a Taiwán a las 22:30 (hora local) del martes y que, tras pasar allí la noche, se reunirá a la mañana siguiente con la presidenta isleña, Tsai Ing-wen.

De confirmarse la visita, Pelosi se convertiría en la primera presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU. en llegar a la isla en los últimos 25 años.

Taiwán no figura en el itinerario de la gira por la región del Asia-Pacífico de la alta funcionaria. En el programa oficial, anunciado el domingo, solo se mencionan Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón como destinos de la delegación del Congreso.