El padre de Elon Musk lo critica diciendo no estar orgulloso de él

El padre de Elon Musk, Errol, ha criticado a su hijo multimillonario diciendo "no estar orgulloso" de él porque la familia Musk "ha hecho muchas cosas durante mucho tiempo".

"Los niños viajaban por todo el mundo conmigo cuando eran pequeños, y hacían muchas cosas interesantes, pero Elon realmente superó todas las expectativas", afirmó Errol este lunes en una entrevista con la emisora australiana KIIS 1065.

El entrevistado cree que el director general de Tesla y SpaceX no es tan feliz como le gustaría, y también considera que sus éxitos llegaron muy tarde. "[Elon] a veces siente que tiene un bajo rendimiento. Siente que se está retrasando", agregó.

El orgullo de Errol Musk

Además, Errol afirmó sentirse orgulloso de su segundo hijo, Kimbal, quien también es multimillonario, aunque su patrimonio no es comparable con el de Elon. "Él es mi orgullo y alegría, Kimbal", aseveró.

Asimismo, caracterizó a sus dos hijos como "estoicos" y "fríos". "Kimbal se las arregló para encontrar una chica. Ella va con él a todas partes, por lo que es muy afortunado, y eso me hace feliz", comentó. En cuanto al hombre más rico del mundo, Errol Musk mostró preocupación, debido a que su relación sentimental no sería la apropiada. "Tiene que encontrar una mujer que esté dispuesta a dejar lo que hace y eso no es fácil", concluyó.