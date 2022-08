Primer ministro húngaro: "Bruselas no es nuestro jefe"

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, declaró este lunes que Bruselas no es "jefe" en Budapest y que el país seguirá defendiendo su propio punto de vista.

"La Unión Europea no está en Bruselas", expresó Orbán. "La Unión Europea está en Viena, Budapest y Varsovia, Berlín y Madrid", agregó.

El político indicó que Hungría es una nación "soberana e independiente" que participa en "todas las decisiones" que se toman dentro del bloque comunitario, y si en algo no está de acuerdo "lo dicen". "Si no son buenas [decisiones] y podemos evitarlo, no se tomará la decisión conjunta", aseveró Orbán al resaltar que no pretende "jugar con los demás europeos, sino aportar sus propios puntos de vista a una decisión común europea".

Anteriormente, varios países de la UE y el Parlamento Europeo se han expresado a favor de cambiar el modo de tomar decisiones en el bloque y pasar de la unanimidad a la "mayoría cualificada", en materia de política exterior y de seguridad común.

Ante ello, los legisladores húngaros aprobaron en julio una resolución en la que se pide frenar el poder del Parlamento Europeo y aboga por dar a los parlamentos nacionales la capacidad de vetar cualquier legislación propuesta a nivel del bloque, reduciendo así el poder legislativo de la institución.

Budapest se ha opuesto a algunas cláusulas del sexto paquete de sanciones de la UE contra Rusia, que supondrán un corte de casi el 90 % de las importaciones del petróleo ruso para finales de año, y ha exigido que se introduzcan exenciones en cuanto al embargo petrolero.