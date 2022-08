Biden confirma la eliminación del líder de Al Qaeda en Kabul

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha confirmado la muerte del líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, ocurrida el 30 de julio en Kabul, Afganistán, durante un ataque aéreo estadounidense.

"Ahora, se ha hecho justicia. Y este líder terrorista ya no existe. Las personas de todo el mundo ya no necesitan temer a ese asesino. EE.UU. continúa demostrando nuestra determinación y capacidad para defender al pueblo estadounidense contra aquellos que buscan hacernos daño. Una vez más dejamos en claro que no importa cuánto tiempo tome, no importa dónde se escondan, si son una amenaza para nuestra gente, Estados Unidos le encontrará y eliminará", dijo el presidente.

Biden explicó que después de "buscar incansablemente a al-Zawahiri durante años", las agencias de inteligencia estadounidenses lograron localizarlo a principios de 2022, en el centro de Kabul, a donde se había mudado para estar junto a su familia.

"Misión cuidadosamente planeada"

Según el inquilino de la Casa Blanca, el ataque aéreo lo autorizó después de "considerar cuidadosamente" todas las evidencias de la ubicación del líder de Al Qaeda. "Esta misión fue cuidadosamente planeada, se minimizó rigurosamente el riesgo de daño a otros civiles, y hace una semana, luego de que me avisaran que las condiciones eran óptimas, di la aprobación final para ir a por él y la misión fue un éxito", dijo el mandatario.

Asimismo, Biden indicó que Washington "siempre hará lo necesario para garantizar la seguridad de los estadounidenses en casa y en todo el mundo", además de enfatizar que su país no permitirá que Afganistán se convierta en un "refugio seguro para terroristas".

Poco antes de la intervención del jefe de Estado, un alto funcionario de la Administración Biden detalló que al-Zawahiri se escondía en una casa en la capital afgana, y en el momento del ataque el líder del grupo terrorista se encontraba en el balcón de la vivienda.

Ataque con misiles

"Durante varios meses, nuestra confianza de que al-Zawahiri se encontraba en ese lugar, en Kabul, iba creciendo […]. Desde hace mucho tiempo lo veíamos en el balcón, contra el que finalmente se realizó el ataque", dijo la fuente, señalando que fueron lanzados dos misiles desde un dron.

Ayman al-Zawahiri, de 71 años, se hizo cargo de Al Qaeda tras la muerte de Osama bin Laden en 2011, y estaba en la lista de los terroristas más buscados del FBI, que ofrecía una recompensa de 25 millones de dólares por información que condujera a su ubicación.

El paradero del líder del grupo terrorista había sido durante mucho tiempo un misterio. Desde finales de 2020 se han difundido rumores de que había muerto, pero en los últimos meses apareció en unos videos criticando a los "enemigos del islam".