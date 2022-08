España cancela la entrega de tanques Leopard a Ucrania porque su estado es "lamentable"

Los tanques Leopard almacenados en la Base Militar de Zaragoza están "en una situación absolutamente lamentable", por lo que se descartó su envío a Ucrania, dijo este martes la Ministra de Defensa, Margarita Robles, al visitar la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército (Umaer).

"Estamos hoy viendo todas las posibilidades, pero ya le puedo decir que los Leopard que no se usan en Zaragoza desde hace muchos años no es posible [enviarlos] porque están en una situación absolutamente lamentable (...) No los podemos dar porque serían un riesgo para las personas", agregó la titular de Defensa.

Margarita Robles confirma que finalmente España no enviará a Ucrania los carros de combate Leopard ya que al revisarlos se ha comprobado que "están en una situación absolutamente lamentable" pic.twitter.com/TeMgpvRCAh — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 2, 2022

Robles también adelantó que visitará este miércoles la embajada de Ucrania, "como una muestra de solidaridad absoluta de España con el pueblo ucraniano", declaró.

En esa visita se podría concretar el tipo de ayuda que España le ofrecería a Ucrania, teniendo en cuenta el invierno que, según señaló la Ministra de Defensa, va a ser muy duro y difícil.