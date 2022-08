Una doctora colombiana es la primera mujer en realizar un trasplante de corazón artificial en América Latina

Una doctora colombiana se convirtió en la primera mujer en América Latina en hacer un trasplante de un corazón artificial a una paciente de 11 años.



Se trata de Sara Mendoza Crespo, quien se desempeña como jefa de Cirugía Cardiovascular Pediátrica y Congénita de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), una institución privada sin fines lucro, ubicada en Bucaramanga, departamento de Santander.

El dispositivo implantado a Sofía, una paciente de 11 años, es conocido como HeartMate 3, que es un dispositivo que ayuda al corazón a bombear sangre y que revierte los síntomas de la insuficiencia cardíaca y mejora la calidad de vida.

Se recurre a este implante cuando los medicamentos no hacen efecto y no hay posibilidad inmediata de un trasplante.

¿Cómo es la operación?

La intervención se llevó a cabo el pasado 13 de junio, según Radio Nacional de Colombia, y se extendió durante siete horas.

La jefa de Cirugía Cardiovascular Pediátrica y Congénita explicó que el HearMate 3 tiene un cable que atraviesa la pared abdominal y que es conectado a una minicomputadora donde se monitorea su funcionamiento.

Tras la operación, Sofía se encuentra en rehabilitación y avanza satisfactoriamente. En los niños, la asistencia ventricular se utiliza como puente para un trasplante posterior en un par de años.

La paciente fue diagnosticada a los siete meses de miocarditis viral, una inflamación de la capa media de la pared del corazón que puede producir insuficiencia cardíaca. Esa afección le fue tratada con medicamentos, que dejaron de tener efecto el año pasado, cuando reportó dolores de estómago y fatiga extrema.

"No sabía que era así"

Mendoza afirma que desconocía que era la primera doctora en hacer este tipo de intervenciones en la región y dice que lo supo solo cuando una compañera se lo comentó, recoge RCN.

"Realmente no sabía que era así, sino que una colega me dijo: '¿Sí sabías que eres la primera mujer en colocar un dispositivo de este estilo en Latinoamérica?'. Estoy sorprendida, no me lo esperaba y en ningún momento lo hice pensando en ser la primera", aseveró la especialista en cirugía cardiovascular pediátrica.

👩‍⚕️Conoce a la Dra. Sara Mendoza, Cirujana Cardiovascular Pediátrica FCV. Hace más de 5 años es parte de nuestra familia encargándose de todo lo relacionado con cirugía cardíaca,trasplante y colocación de asistencias en pediatría. Es un orgullo que sea parte de la #FamiliaFCV. pic.twitter.com/C2o2eZDLLZ — fcvcolombia (@fcvcolombia) April 9, 2019

"Estamos tratando de romper la brecha entre hombres y mujeres en el campo quirúrgico porque sigue siendo una especialidad netamente masculina", agregó en un video institucional de la FVC.

Para esta doctora, la operación fue "un gran reto", porque el dispositivo que utilizó está diseñado para adultos. "Uno no sabe con lo que va a encontrarse y debe determinarse si hay espacio en el pecho de la niña", y dónde va a ponerse el aparato.

Destacó que un procedimiento de ese tipo no puede hacerse sin un equipo multidisciplinario. El centro privado donde trabaja ya ha hecho 26 intervenciones de ese tipo en adultos y niños.