Cecilia Moreau se convierte en la primera mujer que preside la Cámara de Diputados de Argentina

Cecilia Moreau, diputada de la coalición política Frente de Todos, se ha convertido en la primera mujer de la historia de Argentina en presidir la Cámara de Diputados del país suramericano.

"Soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer. Y la verdad que me genera un orgullo extra ser la primera mujer de la Cámara. No se confundan, no voy a gobernar con mis hormonas esta Cámara, sino con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas", señaló Moreau.

🔴 Por primera vez en la historia argentina una mujer preside la Cámara de Diputados de la Nación. Es @ceciliamoreauokpic.twitter.com/PBr1nTjCq1 — Daniela Gian (@adanielagian) August 2, 2022

El hito quedó marcado luego que la Cámara votara por mayoría su designación, que se da en sustitución de Sergio Massa, también del Frente de Todos y quien fue designado por el Gobierno de Alberto Fernández como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura de Argentina.

El momento en el que se confirmó que Cecilia Moreau es la nueva presidenta de la Cámara de Diputados 🎥👉 Es la primera mujer en presidir la Cámara. pic.twitter.com/Tiu22Y3Ryi — El Destape (@eldestapeweb) August 2, 2022

Durante la sesión de la Cámara, una de las intervenciones más elocuentes por la designación de Moreau, la ofreció la diputada Graciela Camaño, quien dijo: "Estamos decidiendo que ahí se va a sentar por primera vez en la historia de este Congreso, 158 años de hombres, una mujer".

"Ahí se va a sentar por primera vez en la historia de este Congreso una mujer"Graciela Camaño abrazó a Cecilia Moreau, remarcó que fueron "158 años de hombres" y concluyó: "Vamos a tener un Poder Legislativo femenino, Cecilia va a estar en los libros de historia". pic.twitter.com/aeKwoxL5mN — Corta (@somoscorta) August 2, 2022

"Hoy cuando Cecilia se siente ahí, con el voto de la mayoría que piensa, vamos a tener [...] un Poder Legislativo femenino", indicó Camaño. "Vos, Cecilia, vas a estar en los libros de historia como la primera mujer que presidio la Cámara de Diputados de la Nación, y nuestro país, va a ser uno de los pocos países que tiene el Poder Legislativo en manos de mujeres", agregó.

Felicitaciones compañera @ceciliamoreauok, primera Presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de la historia argentina.Con @CFKArgentina como Presidenta del Senado, es la primera vez que hay dos mujeres al frente de ambas cámaras 🇦🇷👏🏽✌🏽 pic.twitter.com/GocPbUliGQ — Nahuel 🇦🇷 (@nahubacigaluppi) August 2, 2022

El Poder Legislativo en Argentina cuenta con dos Cámaras: la Cámara de Diputados, conocida también como Cámara Baja; y el Senado de la Nación, que actualmente preside Cristina Fernández de Kirchner, que es identificada informalmente como Cámara Alta.

Aunque la designación de Moreau fue aplaudida por gran parte de los miembros de la Cámara, el bloque de Juntos por el Cambio, la principal alianza opositora, y específicamente, los representantes del partido Propuesta Republicana (PRO), cuyo líder es el expresidente Mauricio Macri, se abstuvo a votar el nombramiento, como lo informó el diputado Waldo Wolff.

Asimismo, la diputada opositora Gabriela Lena defendió su decisión de no votar, explicando que así como "el oficialismo tiene el derecho a presidir la Cámara de Diputados", ellos tienen "el derecho de no votar a una diputada que nunca colabora con un clima de diálogo en Argentina".