Experto: "La visita de Pelosi a Taiwán es un escalón más en la construcción de una OTAN en Asia para contener a China"

La visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, es "una provocación" contra Pekín y demuestra que "al menos una de las ramas del Gobierno estadounidense no respeta" el principio de una sola China reconocido por Washington, señaló el director de Especialización en Estudios sobre China de la Universidad Católica Argentina, Jorge Malena.

El catedrático recordó que EE.UU. en 1972, cuando estableció relaciones diplomáticas con el gigante asiático, asumió el compromiso de respetar el principio de una sola China y que Taiwán forma parte de China. Sin embargo, "la llegada de la representante principal del partido gobernante estadounidense evidencia que al menos una de las ramas del Gobierno no respeta este principio", indicó Malena.

Reiteradamente, desde Washington se han pronunciado a favor del principio de una sola China, y este martes Pelosi alegó que su visita no contradice la política de su país respecto a Taiwán. Según el profesor de la Universidad Católica Argentina, la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes a la isla es "un escalón más" en la política estadounidense de contención del gigante asiático.

"Construcción de una OTAN" en Asia

"Está teniendo lugar un proceso activo de contención a China con la formación de una serie de bloques como el AUKUS y la adopción de doctrinas estratégicas [por parte de EE.UU.]. La estrategia de contención se apoya en la gradual construcción de una OTAN para la región de Asia-Pacífico", sugirió el entrevistado.

Tras la llegada de Nancy Pelosi a Taipéi, el Ejército Popular de Liberación de China anunció que realizará "importantes ejercicios" con fuego real en seis zonas marítimas en torno a Taiwán y sus respectivos espacios aéreos. Los simulacros se prolongarán del 4 al 7 de agosto. Al respecto, Jorge Malena comentó que, si la congresista estadounidense "desea volver a su país, tendrá que hacerlo de inmediato en las próximas horas", caso contrario, "corre el riesgo" de quedar varada en la isla por lo menos hasta el próximo lunes.

No obstante, el profesor argentino destacó que Pekín "se está mostrando muy moderado en todo este caso", instando a un diálogo constructivo. "Pienso que, en esta coyuntura tan particular, va a ser la diplomacia y la moderación quien lleve las riendas y no necesariamente los halcones de guerra o una acción militar", concluyó.