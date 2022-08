Australia revaluará a su Ejército ante un posible "conflicto entre Estados"

"Es absolutamente imperativo que revisemos las actuales circunstancias estratégicas, que califico como las peores que he visto en mi carrera y en mi vida", afirmó un mariscal jefe del aire retirado.

Australia anunció que realizará la revaluación más completa de su Ejército en 35 años ante un posible "conflicto entre Estados", informó este miércoles Australian Associated Press. Se trata de la primera revisión de las fuerzas militares del país desde 2012.

"Es absolutamente imperativo que revisemos las actuales circunstancias estratégicas, que califico como las peores que he visto en mi carrera y en mi vida", afirmó el mariscal jefe del aire retirado, Angus Houston, quien encabezará la inspección junto con el exministro de Defensa, Stephen Smith.

Por su parte, el actual ministro de Defensa australiano, Richard Marles, indicó que la revaluación se llevará a cabo al mismo tiempo que las consultas con EE.UU. y el Reino Unido en torno a la selección de los futuros submarinos de Australia. "En conjunto, estos trabajos van a sentar las bases de la política de defensa de nuestro país para las próximas décadas", subrayó.

Mientras, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, destacó que no se trata de recortar la financiación. "El Gobierno ha dejado muy claro que haremos que el gasto en defensa se mantenga al menos en el 2 % del PIB y también he indicado [...] que espero que aumente en el futuro, no que disminuya", señaló en declaraciones a la prensa.

Así, las recomendaciones sobre la estructura, la postura de la fuerza y la preparación de la Fuerza de Defensa de Australia se presentarán al Gobierno a más tardar en marzo de 2023. La revisión también considerará cómo las capacidades de la nación pueden "integrarse y operar mejor" con EE.UU., el Reino Unido y otros socios clave, detalló Marles.