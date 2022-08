China advierte a la ministra de Exteriores de Alemania de posibles consecuencias tras sus frases "precipitadas" sobre Taiwán

La portavoz de la Cancillería de China, Hua Chunying, advirtió este miércoles en rueda de prensa que las frases "precipitadas" sobre el problema de Taiwán de la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, podrían traer consecuencias.

Este lunes, la jefa de la diplomacia alemana afirmó durante su intervención en la décima conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT, por sus siglas en inglés), en Nueva York (EE.UU.), que para Berlín no es aceptable que "un vecino más grande invada a su vecino más pequeño violando el derecho internacional". "Eso, por supuesto, también se aplica a China", agregó Baerbock, citada por Die Zeit, que recalcó que, a la vista del actual conflicto en Ucrania, hace falta dejar claro que la comunidad internacional no acepta este tipo de comportamiento.

Respondiendo este miércoles a una pregunta de la agencia TASS sobre la actitud de Pekín respecto al posible apoyo de Berlín a Taipéi, la alta diplomática subrayó que las declaraciones de Baerbock reflejan "falta de sentido común", al tiempo que subrayó que no se basan "en los hechos". "Estamos en contra de las declaraciones erróneas de Baerbock. Ninguna fuerza política en el mundo puede refutar los hechos históricos", enfatizó la vocera.

"La violación del principio de una sola China puede socavar las relaciones bilaterales de [Alemania] con China. Esperamos que la parte alemana tome una posición objetiva y correcta sobre Taiwán", resumió Chunying.

En otro discurso enunciado el martes, Baerbock también abordó la cuestión de Taiwán sobre el telón de fondo del conflicto en Ucrania. "Hemos aprendido dolorosamente en los últimos meses, desde el 24 de febrero [inicio de la operación militar rusa en Ucrania], que la retórica agresiva puede llevar a acciones peligrosas", dijo. En este sentido, subrayó que las declaraciones de las autoridades chinas sobre Taiwán plantearon "serias dudas". "No puede ser de nuestro interés que China cree excesivas dependencias económicas en su región", señaló.