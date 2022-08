Columnista de NYT: "Hay una profunda desconfianza entre la Casa Blanca y Zelenski"

Un columnista de The New York Times, Thomas L. Friedman, sostiene que entre la Administración de Joe Biden y el mandatario de Ucrania, Vladímir Zelenski, se instauró "una profunda desconfianza".

En su artículo publicado este lunes, Friedman afirma que "en privado, los funcionarios estadounidenses están mucho más preocupados sobre el liderazgo de Ucrania de lo que están dejando entrever". "Hay una profunda desconfianza entre la Casa Blanca y el presidente de Ucrania Vladímir Zelenski, considerablemente mayor de la que se ha informado", señala.

Friedman también se hizo eco del reciente despido, a mediados de julio, de la fiscal general del país, Irina Venedíktova, y del jefe del Servicio de Seguridad (SBU), Iván Bakánov, por el presidente ucraniano, calificándolo como "el reajuste más significativo" en el Gobierno de Zelenski desde el inicio de los combates en febrero, y sosteniendo que "en Kiev están pasando cosas raras".

No obstante, Friedman no encontró ninguna cobertura mediática que explicara "de forma convincente de qué fue todo eso". "Es como si no quisiéramos mirar demasiado bajo el capó de Kiev por miedo a la corrupción o las payasadas que podríamos ver, cuando hemos invertido tanto allí", razonó.

Por su parte, el jefe adjunto de la Oficina Presidencial ucraniana, Andréi Smirnov, explicó que el despido de los altos cargos se debió a que Zelenski y su equipo llevaban "bastante tiempo" esperando resultados "más concretos y, posiblemente, radicales de los líderes de estos organismos para limpiarlos de colaboradores y traidores del Estado".

El propio mandatario ucraniano aclaró que la medida se debe al hecho de que más de 60 fiscales y agentes del SBU han permanecido en los territorios controlados por Rusia y "están trabajando contra el Estado ucraniano".