Rusia vende a Europa un 22 % más de diésel en comparación con el año pasado

Las importaciones de diésel ruso en Europa aumentaron en julio a un nivel inusualmente alto de 680.000 bpd (barriles por día), lo que representa un aumento interanual del 22 %, superando las entregas de otros países en aproximadamente 200.000 bpd, informa la empresa de análisis energético Vortexa, que recuerda que la UE anunció recientemente su intención de abandonar el combustible ruso.

El economista principal de la compañía, David Wech, considera que "es poco probable que los europeos puedan cumplir completamente con la prohibición anunciada de importación de diésel debido a los precios récord del diésel en los últimos cinco meses y al hecho de que la dependencia de Europa de los suministros rusos crece en lugar de caer".

"Europa está lejos de liberarse del diésel ruso", sostuvo el experto.

En este contexto, según los datos de la Bolsa Internacional de Materias Primas de San Petersburgo, el precio del diésel de verano en la parte europea de Rusia superó el martes por primera vez los 57.000 rublos (930 dólares) por tonelada, alcanzando un máximo histórico. Las cifras de este 3 de agosto se mantienen en el mismo nivel.

Anteriormente, el presidente ruso Vladímir Putin achacó la subida de los precios de la energía a las políticas de Occidente. "Las inversiones de capital fijo en el sector de la energía convencional han disminuido debido a decisiones políticas anteriores. Los bancos no financian, las compañías de seguros no aseguran, las autoridades locales no asignan terrenos para nuevos desarrollos, los oleoductos y otros transportes no se desarrollan", expresó.

Además, en junio, la Unión Europea publicó su sexto paquete de sanciones contra Rusia que prevé, entre otras restricciones, la introducción gradual de un embargo a las importaciones de petróleo de la Federación de Rusia.