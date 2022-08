"Los procesos tienen que tener su curso": López Obrador reacciona a las investigaciones de la Fiscalía contra Peña Nieto

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, consideró este miércoles que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia más adecuada para decidir el curso de las investigaciones abiertas contra su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018).

"Los procesos que existen tienen que tener su curso, nosotros no podemos decirle al fiscal [Alejandro Gertz Manero] que no actúe, o (decirle) a una dependencia que tenga una carpeta sobre posibles irregularidades 'no presentes nada'. No, que la presente y que la autoridad resuelva", dijo López Obrador este miércoles durante su habitual conferencia matutina.

La noche del martes, la FGR informó que tenía investigaciones abiertas contra Peña Nieto por tres casos: una que involucra "delitos de carácter electoral" y "patrimonial", en donde también está señalada la empresa española OHL; otra indagatoria por "lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales"; una carpeta más por "enriquecimiento ilícito".

Cuestionado por la prensa sobre si instaría a Peña Nieto, quien está radicado en España, a que regrese a México para enfrentar las acusaciones, López Obrador acotó: "Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí, no es mi fuerte la venganza".

Hasta esta jornada, Peña Nieto no ha emitido ningún posicionamiento sobre las indagatorias de la Fiscalía en su contra.