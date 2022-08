La familia de Assange insta al Gobierno de Australia a poner fin a su "asesinato en cámara lenta"

Gabriel Shipton, hermano del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y su padre John Shipton han instado al Gobierno de Australia a intervenir en el caso de su familiar durante una sesión celebrada este jueves en la Casa del Parlamento del país oceánico, ubicada en la capital, Canberra, informan medios locales.



El hermano denunció el delicado estado de salud del ciberactivista, que en octubre del año pasado sufrió un derrame cerebral en la prisión de alta seguridad de Belmarsh (Londres, Reino Unido), donde lleva recluido desde abril de 2019.

"No está mejorando", declaró Gabriel ante los periodistas, asegurando que es muy probable que pueda sufrir otro accidente cerebrovascular. "Hay más de 300 médicos que han escrito una carta advirtiendo que su salud física está en declive", añadió.

Asimismo, señaló que está sufriendo "tortura psicológica" y "está siendo aplastado" mentalmente, por lo que considera que se trata de "un asesinato en cámara lenta ante nuestros ojos", comparándolo con el homicidio del periodista saudita Jamal Khashoggi.

¿Se está haciendo lo suficiente?

El parlamentario independiente Andrew Wilkie, exanalista de inteligencia, manifestó que no pueden estar seguros de que el Ejecutivo liderado por el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, esté haciendo lo suficiente, argumentando que el mandatario podría llamar al presidente de EE.UU., Joe Biden, para defender el caso de un ciudadano australiano.

"Como ha señalado el primer ministro, no todos los asuntos exteriores se conducen mejor con un altavoz o un megáfono", señaló, por su parte, el senador laborista Don Farrell. "Nuestro gobierno, me han informado, no puede intervenir en los asuntos legales de otro país, al igual que no nos gustaría que esos países [EE.UU. y Reino Unido] intervinieran en nuestros procesos legales", agregó.

Assange, de 49 años, apeló el mes pasado ante la Corte Suprema del Reino Unido su extradición a EE.UU., donde está acusado de espionaje y piratería informática por la publicación desde 2010 de cientos de miles de páginas de documentos militares secretos y cables diplomáticos sobre las actividades de Washington en las guerras de Irak y Afganistán, que fueron difundidos por su portal de filtraciones WikiLeaks.

