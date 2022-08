Revelan el porcentaje de las marcas grandes que abandonaron Rusia

El mercado ruso fue abandonado por el 27 % de las marcas extranjeras, que siguieron las sanciones occidentales contra Rusia, después del inicio de la operación especial militar rusa en Ucrania, reporta el periódico ruso Izvestia con la referencia a la empresa consultora CORE.XP. Al mismo tiempo, el 51 % de las empresas suspendieron su funcionamiento, y el 22% empezaron la restructuración.

La lista de los que anunciaron el cese de su funcionamiento incluye el H&M Group (COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M home, Arket, etc.), Nike, Starbucks, Victoria’s Secret, Lush, Lego. Las tiendas de Inditex (Zara, Massimo Dutti, etc.), MAC, Jo Malone, Decathlon, Adidas, Puma, Hugo Boss, Swarovski fueron cerradas por un periodo indeterminado. Y McDonald’s, Levi’s, L’Occitane están entre las empresas que decidieron empezar la restructuración.

El 70 % de las marcas que optaron por suspender su actividad en Rusia pertenecen a la industria de la moda, 10 % a la de joyería, 6,7 % a la cosmética y perfumería, y el porcentaje de 3,3% a los bienes para casa y a los artículos deportivos.

El presidente del Consejo Ruso de Centros Comerciales, Dmitri Moskalenko, declaró que se observan más tiendas cerradas en la capital de Rusia, Moscú, ya que las empresas internacionales tratan de entrar primero en el mercado de la capital. El mayor beneficio fue obtenido por las empresas que continúan funcionando, ya que los ingresos de estas empresas crecieron en un 40 %, según Moskalenko.

Aunque existe un riesgo de cierre de algunos centros comerciales, que ya sufrieron pérdidas significativas durante la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Industria y Comercio trató de tranquilizar a sus propietarios asegurando que la mayoría de las compañías extranjeras quiere volver a su régimen de funcionamiento normal. Al mismo tiempo, se espera que las empresas que se fueron sean reemplazadas por otras.