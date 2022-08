"No queremos hegemonías": López Obrador propone una tregua mundial de cinco años para evitar confrontaciones bélicas

"No a las provocaciones, no a la guerra", dijo el mandatario mexicano tras ser cuestionado sobre su postura por el conflicto en Taiwán.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso una tregua de cinco años en el mundo para evitar guerras y provocaciones, al ser cuestionado sobre la postura de su país sobre el conflicto en Taiwán.

"La postura de nuestro país es que no haya guerras, que se eviten las confrontaciones bélicas, que se busque mediante el diálogo, acuerdos. Está el mundo como para acordar entre todos los pueblos, las naciones, una tregua de cuando menos cinco años para poder enfrentar la crisis que afecta a los pueblos. Una tregua que cese la guerra, la confrontación, las provocaciones", dijo.

López Obrador hizo un llamado a detener los conflictos bélicos, pero también los enfrentamientos que involucren a los mercados. "Que todos hagamos el compromiso de no apostar a la confrontación, a las guerras, desde luego a la guerra bélica, pero también no apostar a la guerra comercial, porque esto nos afecta a todos", agregó.

"Que las cosas queden como están. Una vez que se detengan los enfrentamientos, en especial la guerra de Rusia y Ucrania, y que en cinco años, esto lo podría hacer la ONU, se haga una revisión", insitió el mandatario.

El presidente mexicano consideró necesario impulsar las actividades productivas, crear empleos, atender a los pobres y buscar la cooperación de naciones y de pueblos para el desarrollo, en el marco de la tregua propuesta.

"No a las provocaciones, no a la guerra. No queremos hegemonías en el mundo. No es mucho pedirle a EE.UU., a Rusia y a China que acepten esta propuesta. Y se podría plantear en la ONU. Ningún gobierno del mundo puede y debe actuar de manera irresponsable", apuntó.

López Obrador indicó que en el mundo se necesita privilegiar el interés de los pueblos por encima de los intereses de grupos económicos y políticos.

"Y aquí no se trata de maniqueísmos, de buenos y malos, aquí se trata de tomar en cuenta la necesidad de los pueblos. Poner por encima de los intereses de gobiernos y grupos de poder económico, el interés general de los pueblos. Parece utópico, pero eso es lo que se necesita, no lo otro", dijo.