"A ustedes les pagan para preguntar, no para responder": Pedro Castillo increpa a periodistas peruanos tras declarar en la Fiscalía

El presidente de Perú, Pedro Castillo, increpó este jueves a representantes de la prensa de su país, cuando en medio de una turba de gritos y señalamientos en su contra, intentaba dar detalles sobre la declaración que hizo en horas de la mañana ante la Fiscalía por el caso de presunta intervención en ascensos de funcionarios de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Tras salir del Ministerio Público, el mandatario se dirigió al patio del Palacio de Gobierno y se acercó a los periodistas que le pedían declaraciones. En el sitio, al menos una veintena de reporteros le empezaron a gritar preguntas mientras el mandatario procuraba declarar sobre lo que había ocurrido en la Fiscalía y lo relacionado con la investigación preliminar por la que fue citado.

Así ocurrió

A pesar que Castillo intenta hacer caso omiso de la turba y sus gritos y pide orden a los reporteros para poder declarar con claridad, varios periodistas lo interrumpen de forma insistente y le preguntan sobre otros casos que se han hecho mediáticos, o por cuestiones como la próxima designación del primer ministro del país, tras la renuncia del premier Aníbal Torres.

#EnVivo| Presidente de la república, Pedro Castillo, declara ante la prensa en Palacio de Gobierno. ►https://t.co/ZiBa57eNE9pic.twitter.com/M2znRiU1jf — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) August 4, 2022

"No me voy a someter a casos mediáticos, lo mediático no me ha elegido, a mí me ha elegido el pueblo peruano", señala el jefe de Estado; y luego agrega que va a demostrar su inocencia a pesar de que desde los medios "se intenta hacer creer al pueblo" y "meterle en la cabeza" que "Pedro Castillo" habría "robado", que sería parte "de una red criminal" y que supuestamente obstruye la justicia.

De seguidas, una periodista se dirige al mandatario y le reprocha ser cercano a Bruno Pacheco, quien fue secretario de la Presidencia de Castillo y recientemente se entregó a las autoridades al aparecer vinculado en un caso de presunta corrupción y sobornos, en el que según una televisora peruana estaría involucrado el jefe de Estado. En ese momento, el presidente interrumpe a la reportera y le dice: "A la que pega gritos allá en la esquina, ¿a usted le voy a creer?".

Luego, entre el alboroto, Castillo increpa: "Estoy seguro de que a ustedes les pagan para preguntar". Ante un barullo de respuestas desde el lado de la prensa, el mandatario agrega: "A ustedes no les pagan por responder, sino para preguntar".

🚨Pedro Castillo se ofusca con la prensa: "Estoy seguro que a ustedes les pagan por preguntar".@PedroCastilloTe no responde nada y se pone nervioso cuando le mencionan a Bruno Pacheco. #Fiscalia#JuanSilvapic.twitter.com/0iWQigqoZa — Confianza Ciudadana (@confianzaciudad) August 4, 2022

"Usted no responde nada de las preguntas"

Tras el episodio, Castillo intenta pasar la página y evitar el confrontamiento, mientras de fondo aumentan la gritería y los cuestionamientos al jefe de Estado, sin que se pueda entender con claridad lo que le preguntan desde el lado de la prensa.

"Por encima de todo está el país. Yo no puedo estar todos los días con supuestos, diciendo que voy a responder a esos casos, cuando hay una agenda por el Perú", alega Castillo y señala que ya le dijo a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que cuantas veces lo cite acudirá a su despacho.

🔴🔵El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que mañana tomará juramento al nuevo Gabinete Ministerial.📻 95.5 FM📡 6.1 señal digital abierta📺 Movistar: 552 SD - 774 HD🌐 https://t.co/thokv9fFaLpic.twitter.com/U8IktOIkn3 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 4, 2022

El mandatario continúa sus declaraciones e informa que hará próximos nombramientos en su gabinete ejecutivo. Para esto, convoca a la participación de los actores políticos del país, la sociedad civil y otras organizaciones, y adelanta que este viernes juramentará a los funcionarios que se sumarán a su equipo de gobierno.

Cuando parece que se dispone a profundizar sobre el tema, la turba reporteril vuelve a interrumpirlo a gritos: le mencionan posibles nombres para el gabinete, le preguntan si va a renunciar, entre otros cuestionamientos.

El mandatario, hace una pausa e intenta concentrarse en sus declaraciones, y una reportera le grita: "Presidente, le estamos haciendo preguntas que usted no responde, usted no responde nada de las preguntas. Señor Presidente, usted no responde a nada". Castillo finaliza su intervención y se marcha.