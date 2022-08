EE.UU. afirma que no desarrolla planeadores hipersónicos ni misiles de crucero con capacidad nuclear

Estados Unidos no está desarrollando planeadores hipersónicos ni misiles de crucero con capacidad nuclear, y tampoco planea desplegar misiles nucleares terrestres fuera de su territorio, aseguró este jueves el representante especial del presidente para Asuntos de No Proliferación Nuclear, Adam Scheinman.

"No utilizamos las armas nucleares para avanzar en la política de seguridad", indicó el funcionario durante una conferencia para la revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). "No estamos desarrollando planeadores hipersónicos, misiles de crucero hipersónicos con energía nuclear, misiles balísticos y de crucero de doble uso, nuclear y convencional", agregó.